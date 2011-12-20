گلبرگ برزین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار این کتاب گفت: هر چند ترجمه من در هفته جاری روانه بازار شده است، اما این ترجمه را قبل از انتشار ترجمه خانم بوریاوری در سال 87 به ناشر تحویل داده بودم. البته نمیدانم چه بگویم برای این همه تاخیر در انتشار این ترجمه. باید از ناشر بپرسید که چرا این اتفاق رخ داده است.
وی درباره انتخاب این نویسنده برای ترجمه گفت: من جدای از اینکه از نویسندگان اروپای شرقی خوشم میآید در ترجمه آثار این دست از نویسندهها نیز صاحب تجربه هستم و انتخاب کلیما نیز بر همین مبنا بود.
برزین افزود: من البته ادعا ندارم نویسندگان اروپای شرقی مانند نویسندگان آمریکای لاتین از حیث فرهنگی به ما نزدیک هستند، اما با خواندن آثار آنها حس میکنم از نظر فضای زندگی و نیز فرهنگی و حسانگیزی، میان مردمان این بخش از اروپا و کشورهای شرقی مانند ایران شباهتهایی وجود دارد که میتواند منجر به ترجمه آثار ادبی نیز بشود.
این مترجم ادامه داد: با این وجود کتمان نمیکنم که تالم ناشی از این همه تاخیر در انتشار این رمان من را به نوعی از ترجمه و انتشار آثار داستانی فعلا منصرف کرده است.
«در انتظار تاریکی در انتظار نور» با نام انگلیسی « «Waiting for the Dark, waiting for the lightدر سال ۱۹۹۵ میلادی توسط کلیما منتشر شده است.
به عقیده منتقدان، کلیمای 80 ساله پس از میلان کوندرا از مطرحترین نویسندگان این کشور محسوب میشود. او این کتاب را در حال و هوای حوادث منجر به سقوط نظام کمونیستی در کشور جمهوری چکسلواکی سابق نوشته است.
کتاب «در انتظار تاریکی در انتظار نور» از سوی نشر افکار با شمارگان 1100 نسخه و قیمت 7500 تومان منتشر شده است.
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