بانک های بزرگ اروپایی در آستانه فروپاشی/ یورو در معرض خطر جدی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی "دی پرسه"، "ماریو دراگی" رئیس بانک مرکزی اروپایی هشدار داد که احتمال فروپاشی بانک های بزرگ اروپایی اخیرا بالا رفته است.

ماریو دراگی که روز گذشته این سخنان را در برابر کمیسیون ارزی و اقتصادی پارلمان اروپا ایراد کرد همچنین خاطر نشان کرد که 2012 سالی سخت برای بانک های اروپایی خواهد بود.

بانک مرکزی اروپا همچنین در گزارش نیم سالانه خود، پایداری اقتصادی منطقه یورو را در معرض خطر دیده و از بالا رفتن احتمال ورشکستگی بانک های بزرگ اروپایی خبر داده است.

رئیس بانک مرکزی اروپایی همچنین اظهار داشت که خطراتی که پایداری اقتصادی منطقه یورو را تهدید می کند در نیمه دوم سال 2011 افزایش چشمگیری داشته است. پایداری سیستم های مالی ائتلاف ارزی یورو کلا در معرض خطر قرار دارد.

همچنین بانک مرکزی نگران این مسئله است که بانک ها در آینده در دادن وام سستی به خرج دهند که این چالشی بزرگ را ایجاد خواهد کرد.

