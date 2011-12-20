مطالعات سد بورمانک در استان قزوین آغاز شد

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس بررسیهای انجام شده از آنجا که در شرایط طبیعی امکان استفاده از سیلاب رودخانه ارگن چای جهت تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی منطقه مقدورنیست، احداث این سد برای بهبود آبیاری و توسعه اراضی کشاورزی ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین افزود: مطالعات تکمیلی مرحله اول سد بورمانک و مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی آن در سال 87 آغاز شده و در سال 88 خاتمه یافته است و تاکنون سایر مطالعات جنبی از جمله مطالعات ارزیابی زیست محیطی سد و شبکه آبیاری و زهکشی، مطالعات اجتماعی و مشارکت مردمی، مطالعات ژئوفیزیک، نقشه برداری توپوگرافی و تهیه کاداستر سد و شبکه و احداث ایستگاه تبخیرسنجی و هیدرومتری این سد به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: مطالعات مرحله دوم سد بورمانک در سال 91 خاتمه خواهد یافت و طبق برنامه ریزی های انجام شده عملیات اجرایی سد یاد شده پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح در سال 92 شروع خواهد شد.



دانشجو بیان کرد: این سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی است که با طول تاج 315 متر، عرض تاج 10 متر و با ارتفاع 84 متر از پی در مدت چهار سال اجرا می شود.

این مسئول یادآورشد: برای ساخت این سد بیش از 300 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

سد بورمانک بر روی رودخانه ارگن چای در 18 کیلومتری جنوب غربی شهر لوشان و در منطقه طارم سفلی در استان قزوین واقع شده است.