«میان جنگ و زندگی» رمانی بر اساس زندگی شهیدان باکری نوشته شد

نصرت‌الله محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب جدیدی که با موضوع هشت سال دفاع مقدس نوشته است، اینگونه گفت: سال‌ها مشغول پژوهش و نگارش درباره دوره جنگ و رزمندگان بوده‌ام که حاصل آن «اشک‌های سورن» به تازگی توسط نشر قدیانی منتشر شده است و همچنین کتاب دیگری که هنوز آن را به ناشر نداده‌ام.

وی ادامه داد: نام فعلی این کتاب «میان جنگ و زندگی» است که رمانی برای گروه سنی بزرگسال و با محوریت شهیدان حمید و مهدی باکری است. البته در این کتاب شخصیت‌های دیگری از جمله اعضای خانواده، دوستان، آشنایان و همرزمان این دو شهید نیز مطرح می‌شوند.

نویسنده «اشک‌های سورن» با تاکید بر اینکه اثر جدیدش زندگینامه داستانی نیست، بیان کرد: «میان جنگ و زندگی» یک رمان است؛ نه زندگینامه داستانی. قصدم این بوده است که شهیدان باکری را در مواجهه با مسائل مختلف از جمله مسائل خانوادگی، چالش‌های درونی، رودررویی با دشمن و ... به تصویر بکشم تا رفتارهایشان بتواند برای نسل امروز هم الگو قرار گیرد.

محمودزاده افزود: برای بخش پژوهش مراجعاتی به خانواده و دوستان و همرزمان این شهیدان داشته‌ام و در حال حاضر هم دست‌نوشته‌هایم را برای اظهارنظر به تعدادی از همرزمان شهیدان باکری و همچنین چند کارشناس ادبی داده‌ام. اعتقاد دارم این کتاب اثری است که نباید برای چاپ آن عجله به خرج داد، بلکه باید با دقت کار کرد.

وی با اشاره به اینکه محور اصلی شخصیت شهید حمید باکری است، عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که قصد داشتم در این اثر تصویر شود، معرفت شهدا و حتی جدال‌های درونی‌شان بوده است.

این نویسنده در پایان، این کتاب را رمانی 200 صفحه‌ای دانست که هنوز درباره ناشر آن تصمیم نهایی نگرفته است.

رمان «اشک‌های سورن» این نویسنده که به تازگی منتشر شده است، قصه نوجوانی است که پدرش به‌طور مرموزی در جنگ مفقود می‌شود و با اصرار مادر، او راهی جبهه‌های کردستان می‌شود تا با حضور در گردانی که پدرش نیز پیشتر در آن بوده، از سرنوشت پدرش اطلاع کسب کند. در ادامه اما به نقطه‌ای می‌رسد که خارج از تمام اتفاق‌ها، برایش درس زندگی است.