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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

با حضور رئیس ستاد انتخابات؛

بررسی برگزاری رایانه‌ای انتخابات در جلسه غیر علنی مجلس آغاز شد

بررسی برگزاری رایانه‌ای انتخابات در جلسه غیر علنی مجلس آغاز شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی مجلس بررسی برگزاری انتخابات رایانه ای در کشور را با حضور معاون سیاسی وزیر کشور آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه در ساعت 10:30 برای بررسی موضوع برگزاری رایانه ای انتخابات غیر علنی شد.

بر اساس این گزارش در این جلسه صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در صحن مجلس حضور خواهد داشت و توضیحاتی در این خصوص به نمایندگان ارائه خواهد کرد. نمایندگان نیز در صورت داشتن سئوال مباحث خود را مطرح خواهند کرد.

پس از برگزاری این جلسه نمایندگان با حضور در تالار آفتاب از سامانه الکترونیکی رای گیری بازدید خواهند کرد و به صورت نمادین رای خواهند داد.

به گزارش مهر،طبق اعلام وزارت کشور با برگزار شدن انتخابات به صورت الکترونیکی در ده درصد حوزه های رای گیری تهران ، شهروندان می توانند با در دست داشتن کارت ملی در حوزه های رای گیری حضور یافته و به صورت الکترونیک رای خود را به ثبت برسانند.

کد مطلب 1488399

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