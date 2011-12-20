قم به مرحله نهایی والیبال نشسته قهرمانی کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گروه دوم از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاههای کشور در قم همزمان با بازیهای سایر گروهها روزهای شنبه تا دوشنبه برگزار شد و طی آن تیم والیبال نشسته هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان قم با کسب عنوان صدرنشینی این گروه راهی مرحله نهایی لیگ دسته اول شد.
در این گروه پنج تیم مدعی صعود به مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته جانبازان و معلولین کشور حضور داشتند که شامگاه دوشنبه دیدارهای خود را در سالن ورزشی شهید محمود رضائیان مجموعه شهید حیدریان قم با یکدیگر برگزار کردند و در نهایت تیمهای هیئت قم و خوزستان با کسب رتبههای اول و دوم گروه به مرحله نهایی راه یافتند.
تیمهای والیبال نشسته جانبازان و معلولین استان مازندران، گیلان، سمنان، خوزستان و قم به عنوان میزبان رقابتها در این گروه قرار داشتند که برای کسب جواز صعود به مرحله بعد بازیهای خود را به شکل دورهای در قم برگزار کردند و در نهایت قم با هفت امتیاز صدرنشین شد و خوزستان با شش امتیاز در مکان دوم ایستاد و راهی مرحله نهایی شد.
تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولین استانهای قم برای کسب عنوان قهرمانی و کسب جواز به عنوان تیم برتر صعود کننده به مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول والیبال نشسته کشور در روز پایانی مقابل تیم سمنان به میدان رفت و در سه گیم متوالی از سد حریف خود عبور کرد.
در روز پایانی این مسابقات در حالی که تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولین خوزستان استراحت می کرد، در دیگر بازی تیمهای والیبال نشسته گیلان و مازندران مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که این دیدار را مازندران با حساب سه بر صفر به سود خود به پایان رساند.
نتایج به دست آمده در گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاههای کشور در قم:
شنبه 26 آذر:
خوزستان 3 - 2 سمنان
قم 3 - صفر مازندران
خوزستان 3 - 1مازندران
گیلان صفر- 3 قم
یکشنبه 27 آذر:
مازندران 3 - 1 سمنان
خوزستان 3 - 1 گیلان
قم 2 - 3 خوزستان
سمنان 3 - 2 گیلان
دوشنبه 28 آذر:
مازندران 3 - صفر گیلان
قم 3- صفر سمنان
در پیکارهای لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاههای کشور تیمهای مدعی در پنج گروه مقدماتی با یکدیگر به رقابت میپردازند و در پایان دیدارهای مرحله گروهی از هر گروه دو تیم موفق به کسب جواز صعود به مرحله نهایی خواهند شد.
همچنین در رقابتهای این فصل لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاههای کشور علاوه بر تیم هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان قم، تیم والیبال نشسته جانبازان قم نیز حضور دارد که هم اکنون در شهر شیراز با حریفان خود در گروه چهارم مقدماتی مسابقه میدهد.
قم - خبرگزاری مهر: تیم قم با کسب عنوان صدرنشینی گروه دوم مقدماتی به مرحله نهایی رقابتهای والیبال نشسته لیگ دسته اول باشگاههای کشور صعود کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گروه دوم از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاههای کشور در قم همزمان با بازیهای سایر گروهها روزهای شنبه تا دوشنبه برگزار شد و طی آن تیم والیبال نشسته هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان قم با کسب عنوان صدرنشینی این گروه راهی مرحله نهایی لیگ دسته اول شد.
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