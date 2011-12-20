نخستین جشنواره منطقه ای ادبیات کردی در کامیاران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال قعله شاخانی اظهار داشت: به همت انجمن فرهنگی و ادبی شیوا و با همکاری فرمانداری شهرستان کامیاران و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نخستین جشنواره ادبیات کردی با عنوان "پرژه" طی روزهای 26 و 27 بهمن ماه سال جاری در این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره با رویکردی فرهنگی، ادبی و پژوهشی در راستای عملیاتی کردن منویات فرهنگی مقام معظم رهبری در اردیبهشت معطر 88 کردستان مبنی بر ثروت ملی خواندن زبان کردی برگزار می شود که انتظار می رود با مشارکت و همراهی نویسندگان و هنرمندان همراه شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان کامیاران با قدردانی از تلاش موثر اعضای شورای فرهنگ عمومی این شهرستان در توجه به برنامه های موثر برای ارتقاء فرهنگ عمومی عنوان کرد: این جشنواره در دو بخش شعر و مقالات برگزار می شود که شرکت کنندگان فرصت دارند تا پایان دی ماه آثار خویش را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی اشعار بخش شعر را به لهجه ها و گویش های مختلف زبان کردی نام برد و افزود: در بخش مقالات این دوره از جشنواره محوریت بررسی فرهنگ و ادبیات گویش کلهر در دستور کار قرار گرفته است.

قلعه شاخانی در اولویت قرار گرفتن آثار برگرفته از فرهنگ و ادبیات پایداری منطقه و مکتوب کردن ابیات موسوم به شاهنامه کردی را از ویژگی های جشنواره ادبیات کردی پرژه خواند.

نخستین جشنواره ادبیات کردی با حضور پژوهشگران، نویسندگان و ادبای استان های آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان برگزار می شود.

