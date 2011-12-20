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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

اسماعیلی در گفتگو با مهر:

دوره آموزشی ترجمه و مفاهیم قرآن در تربت حیدریه برگزار شد

دوره آموزشی ترجمه و مفاهیم قرآن در تربت حیدریه برگزار شد

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: کارشناس علوم قرآن تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از برگزاری دوره آموزشی ترجمه و مفاهیم در این شهرستان خبر داد.

محمد علی اسماعیلی در حاشیه این دوره آموزشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره آموزشی با شرکت 50 نفر از خواهران در موسسه قرآنی مصباح الهدی وعترت در حال برگزاری است.

وی افزود: در این دوره از کلاسهای به همه قبول شدگان گواهینامه پایان دوره اعطا می شود.

مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی این شهرستان از راهیابی 9 نفر به آزمون پایانی دوره تربیت در مشهد خبر داد و گفت: قبول شدگان مرحله شهرستان دوره تربیت جهت شرکت در آزمون پایان دوره به مشهد اعزام می شوند.

وی از توزیع هفته نامه افق خانواده برای مبلغین این شهر خبر داد و گفت: این هفته نامه ضمیمه مجله افق حوزه ویژه روحانیون مستقر و طرح هجرت است که به صورت هفتگی در بین مبلغین توزیع می شود.

وی افزود: در این شماره به نقش خواب و استراحت در سلامت سالمندان، مصرف نمک در ایران، قاچاق داروهای لاغری، تقویت هوش کودکان، ستاره های درخشان، راه سعادت، سفره خانه و پیشگیری از سردرد اشاره شده است.

کد مطلب 1488404

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