به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یکچهارم نهایی بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور در حالی با صعود تیم مس کرمان به پایان رسید که تیمهای مس کرمان، شاهین بوشهر و تیم شگفتی‌ساز شهرداری یاسوج در دورههای گذشته از حضور در دیدار نهایی این جام محروم بوده‌اند و در اندیشه بالای سر بردن این جام قدیمی کشور هستند.

در این بین مس کرمان و شاهین بوشهر که در بازیهای آخر در خانه حریفان خود پیروز شدند و همچنین در نیم فصل نخست لیگ برتر هم نتایج خوبی را کسب نکرده‌اند، انگیزه بیشتری برای فتح این جام و آسیایی شدن، دارند. البته میزبان بازی مس کرمان و شاهین بوشهر با قرعه کشی مشخص خواهد شد و قطعا نبرد مردان "میروسلاو بلاژویچ" با شاگردان فیروز کریمی بسیار جذاب خواهد بود.

در بخش دیگر جدول استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان شگفتی‌ساز جام شهرداری یاسوج است. شهرداری در مراحل گذشته تیمهای مطرح تراکتورسازی و فولاد را حذف کرده است که در این بین فولاد هم در اهواز سپاهان را از پیش رو برداشته بود. با این شراط باید گفت، شهرداری یاسوج کار بزرگی را برای حضور در چهار تیم برتر جام حذفی انجام داده است.

در نقطه مقابل استقلال هم با حذف پرسپولیس در مرحله گذشته، مدعی نخست قهرمانی در این جام است و قطعا نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد کار سختی را در ورزشگاه آزادی پیش رو دارد. شاگردان مظلومی که قهرمان نیم فصل نخست لیگ برتر شده‌اند، در صورت موفقیت در این جام، بار دیگر تعداد قهرمانی‌های خود در این جام را از سرخپوشان تهرانی بیشتر خواهند کرد و عنوان پرافتخارترین تیم جام حذفی را بدست می‌آورند.

استقلال با پنج قهرمانی و سه نایب قهرمانی، پرسپولیس با پنج قهرمانی و یک نایب قهرمانی، ملوان با سه قهرمانی و چهار نایب قهرمانی، سپاهان اصفهان با سه قهرمانی و ذوب‌آهن اصفهان با دو قهرمانی و یک نایب قهرمانی، ردههای اول تا پنجم برترین‌های ادوار گذشته جام حذفی را از آن خود کرده‌اند.

- نتایج کامل دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

* پرسپولیس تهران صفر - استقلال تهران 3

گلها: مجتبی جباری (95 و 98 - پنالتی) و اسماعیل شریفات (107)

* داماش گیلان یک - شاهین بوشهر 2

گلها: میلاد زنیدپور (67) برای داماش گیلان و مهدی نوری (13) و مرتضی عزیزمحمدی (82) برای شاهین بوشهر

* شهرداری یاسوج یک (4) - فولاد خوزستان یک (2)

گلها: صمد اکبری (21) برای شهرداری یاسوج و رضا نوروزی (18) برای فولاد خوزستان

ضربات پنالتی: حمید مروی، حسین آقایی، شهاب کرمی و غلامرضا عباسفرد برای شهرداری یاسوج و ایوب والی و سامال سعید برای فولاد

* صبای قم یک (3) - مس کرمان یک (5)

گلها: غلامرضا عنایتی (4) برای صبای قم و احمد حسن زاده (7) برای مس کرمان

ضربات پنالتی: غلامرضا عنایتی، مهدی بدرلو و عبدالکریم اسلامی برای صبای قم و جرج مراد، لئو آندریوس، احمد حسن‌زاده، مهرداد پولادی و عادل کلاه کج برای مس کرمان

قهرمانان ادوار گذشته جام حذفی:

فصل 1355: ملوان بندرانزلی (پیروزی 4 بر یک برابر تراکتورسازی تبریز)

فصل 1356: استقلال تهران (پیروزی 2 بر صفر برابر همای تهران)

فصل 1365: ملوان بندرانزلی (پیروزی 2 بر صفر برابر خیبر خرم‌آباد)

فصل 1366: پرسپولیس تهران (پیروزی یک بر صفر برابر ملوان بندرانزلی)

فصل 1367: شاهین اهواز (برتری برابر ملوان در مجموع دو بازی رفت و برگشت با گل بیشتر زده در خانه حریف)

فصل 1369: ملوان بندرانزلی (پیروزی 6 بر 5 در ضربات پنالتی برابر استقلال تهران)

فصل 1370: پرسپولیس تهران (پیروزی 2 بر یک برابر ملوان بندرانزلی)

فصل 1372: سایپای تهران (برتری برابر جنوب اهواز در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با گل بیشتر زده در خانه حریف)

فصل 1373: بهمن تهران (پیروزی 2 بر یک برابر تراکتورسازی تبریز در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)

فصل 1374: استقلال تهران (پیروزی 5 بر یک برابر برق شیراز در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)

فصل 1375: برق شیراز (پیروزی 3 بر صفر در ضربات پنالتی برابر بهمن تهران)

فصل 1377: پرسپولیس تهران (پیروزی 2 بر یک برابر استقلال تهران)

فصل 1378: استقلال تهران (پیروزی 3 بر یک برابر بهمن تهران)

فصل 1379: فجرسپاسی شیراز (پیروزی 3 بر یک برابر ذوب آهن اصفهان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)

فصل 81 - 1380: استقلال تهران (پیروزی 4 بر 3 برابر فجرسپاسی شیراز در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)

فصل 82 - 1381: ذوب‌آهن اصفهان (پیروزی 6 بر 5 در ضربات پنالتی برابر فجرشهید سپاسی پس از تساوی در دو دیدار رفت و برگشت)

فصل 83 - 1382: سپاهان اصفهان (پیروزی 5 بر 2 در مجموع دو دیدار رفت و برگشت برابر استقلال تهران)

فصل 84 - 1383: صباباتری (پیروزی 4 بر 2 در ضربات پنالتی برابر ابومسلم پس از تساوی در دو دیدار رفت و برگشت)

فصل 85 - 1384: سپاهان (برتری 4 بر 2 در ضربات پنالتی برابر پرسپولیس پس از تساوی در دو بازی رفت و برگشت)

فصل 86 - 1385: سپاهان اصفهان (پیروزی 4 بر صفر مقابل صباباتری در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)

فصل 87 - 1386: استقلال تهران (پیروزی 3 بر یک برابر پگاه گیلان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)

فصل 88 - 1387: ذوب‌آهن اصفهان (پیروزی 5 بر 2 برابر راه‌آهن تهران در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)

فصل 89 - 1388: پرسپولیس تهران (پیروزی 4 بر یک برابر گسترش فولاد تبریز در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)

فصل 90 - 1389: پرسپولیس تهران (پیروزی 4 بر 3 برابر ملوان بندرانزلی در مجموع دو دیدار رفت و برگشت)

فصل 91 - 1390: ؟؟؟