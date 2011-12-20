5000 بیمار دیابتی در کردکوی شناسایی شدند

شعبان جمالزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش تعداد دیابتی های این شهرستان خبر داد و افزود: متاسفانه به علت بی توجهی به رژیم غذایی سالم و کم تحرکی بیماری دیابت در این شهرستان خیمه زده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ دیابت در این شهرستان دو برابر نرخ استانی و بیشتر از نرخ کشوری است، افزود: نرخ دیابتی های شهرستان هشت درصد است که این شاخص در استان چهار درصد و در کشور بین پنج تا هقت درصد است.

وی از راه اندازی کلینیک دیابت غرب استان در بیمارستان امیرالمونین کردکوی خبر داد و عنوان کرد: این کلینیک با توجه به حساسیت مسئولان درباره سلامت مردم کردکوی در این شهرستان تاسیس شده است.

جمالزاده ارائه خدمات ویژه درمانی به دیابتی های شهرستان را مهمترین وظیفه این کلینیک عنوان کرد و یادآور شد: در این کلینیک برای بیماران دیابتی پرونده درمانی تشکیل شده خدماتی نظیر برخی آزمایشات تخصصی، مشاوره تخصصی در زمینه های تغدیه ، ورزش و رژیم غذایی به این بیماران ارائه می شود.

وی از همه شهروندان شهرستان کردکوی خواست که به توصیه های بهداشتی در زمینه بیماری دیابت که منشا بسیاری از بیماریهاست توجه جدی کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کردکوی تشنگی غیر عادی، تکرر ادرار، تغییر در وزن، خستگی زیاد یا فقدان انرژی، تیرگی در دید و التیام دیر هنگام بریدگیها و کبود شدگیها را از جمله علایم دیابت برشمرد.