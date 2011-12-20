جایگاه پژوهش های فرهنگی در کردستان مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد میمنت آبادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه استانی دستاوردهای هفته پژوهش استان کردستان گفت: نظام تعریف شده‌ ای از پژوهش فرهنگی در کشور شکل گرفته است که در این نظام بسیاری از مولفه‌ها تعریف شده‌اند و مولفه‌های دیگر نیز در حال شناسایی هستند.

وی به مشکلات ایجاد فضای پژوهشی در استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته تصور می ‌شد که پژوهش با زندگی و امور مردم آمیخته نیست و این امر تنها به متخصصانی که لزوما جوان نیستند، مربوط می ‌شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان به نزدیکی حوزه ‌های علمی، فرهنگی، پژوهشی، اجتماعی و اقتصادی در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: هم‌ اکنون بخش تجارت و صنعت نیز در تعامل با علوم انسانی و فرهنگی قرار گرفته است.

میمنت آبادی پژوهش را امری تاثیرگذار در حوزه سیاست گذاری عنوان کرد و ادامه داد: حوزه پژوهشی هم ‌اکنون اعتماد سیاست گذاران کشور را جلب کرده و جایگاه خود را پیدا کرده است

وی گفت: پژوهش از نظر کمی با افزایش تعداد نیروهای انسانی و مراکز پژوهشی و از نظر کیفی با شکل گیری نظام‌ های پژوهشی جدید در سطح کشور ممکن می ‌شود که تدوین نظام نامه پژوهشی در مهرماه سال جاری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بزرگترین دستاوردی در راستای تقویت این بخش است.

میمنت آبادی با گلایه از عدم اولویت قرار دادن پژوهش های کاربردی حوزه فرهنگ از سوی استانداری کردستان به پژوهشگران حوزه رسانه‌ها جمعی اشاره کرد و افزود: با شکل‌ گیری نشریات و رسانه‌های پژوهشی و پرورش روزنامه نگاران و خبرنگاران پژوهشگر، امکان استفاده عمومی از نتایج تحقیقات فراهم شده است.

