ورزشگاه 15 هزار نفری قزوین بهمن ماه امسال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عبدی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به همراه علی زنگی آبادی، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشور، اکبر محمودی مدیرکل ورزش و جوانان استان، مسئولان اقتصادی استانداری صبح روز سه شنبه از ورزشگاه در دست ساخت 15 هزار نفری قزوین بازدید کرد.

عبدی در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت فیزیکی پروژه اظهارداشت: امسال تلاش می کنیم تا این استادیوم برای دهه فجر آماده افتتاح و بهره برداری شود.

وی افزود: تاکنون 160 میلیارد ریال برای ساخت این ورزشگاه هزینه شده است و تکمیل آن 10 میلیارد ریال دیگر نیاز دارد.

عبدی در خصوص ساخت پیست دوچرخه سواری در این ورزشگاه گفت: این پیست ها در مجموعه ها پیش بینی نشده بلکه باید در خارج از مجموعه فضایی برای ساخت آنها لحاظ شود.

معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اظهارامیدواری کرد با ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری استان قزوین زمینه توسعه ورزش حرفه ای فوتبال و جلب رضایت علاقمندان و طرفداران این رشته در استان فراهم شود.