6000 میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر در آذربایجان غربی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره مندی بیش از 34 هزار خانوار فاقد مسکن آذربایجان غربی از تسهیلات مسکن مهر، افزود: هم اکنون هیچ مشکلی در ارائه تسهیلات وجود ندارد.
وی در ادامه بیان داشت: از آغاز اجرای طرح مسکن مهر در آذربایجان غربی تا کنون به 34 هزار و 529 واحد مسکونی تسهیلات پرداخت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 28 هزار واحد بوده است.
مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی اظهار داشت: از این تعداد چهار هزار و 334 واحد به شیوه صنعتی سازی و در قالب تسهیلات 250 میلیون ریالی و بقیه نیز به شیوه سنتی سازی در قالب تسهیلات 200 میلیون ریالی پرداخت شده است.
محبت خواه افزود: این طرح با واگذاری زمین در قالب 99 ساله با هدف حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، اختصاص تسهیلات بانکی قرض الحسنه با کارمزد چهار و هفت درصد با هدف ارزان سازی منابع مالی و همکاری مدنی و مشارکت اجتماعی با ساماندهی وزارت تعاون و توزیع زمین به تعاونی ها اجرا می شود.
این مسئول ادامه داد: دولت با هدف تجمیع سرمایه های خرد و واگذاری ساخت و ساز به بخش خصوصی جهت کاهش تصدی گری دولت و تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی به خواست مقام معظم رهبری تولید مسکن ارزان قیمت را هدف گذاری کرده تا اقشار کم درآمد و دهک های پایین جامعه را صاحب خانه کند.
وی بیان داشت: توسعه شهرهای جدید هم جوار کلان شهرها طراحی شهرک های اقماری و استفاده از ظرفیت های خالی زمین های شهری با هدف تمرکز زدایی کنترل مهاجرت و کاهش تقاضا تاثیرقیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن است .
ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی از اعطای شش هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان مسکن مهر استان تا کنون خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره مندی بیش از 34 هزار خانوار فاقد مسکن آذربایجان غربی از تسهیلات مسکن مهر، افزود: هم اکنون هیچ مشکلی در ارائه تسهیلات وجود ندارد.
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