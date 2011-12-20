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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

با صدای رضایی و شریفی‌نیا/

دیالوگ‌های انیمیشن "تهران 1500" نهایی شد

دیالوگ‌های انیمیشن "تهران 1500" نهایی شد

حبیب رضایی، مهتاب نصیرپور و محمد رضا شریفی‌نیا هم برای نهایی‌سازی دیالوگ‌های انیمیشن سینمایی "تهران 1500" به استودیوی انجمن گویندگان جوان رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نهایی‌سازی دیالوگ‌های این انیمیشن برای حضور در سی‌امین جشنواره فیلم فجر زیر نظر بهرام عظیمی کارگردان و مهرداد رئیسی مدیر دوبلاژ ادامه دارد و پیش از این نیز مهران مدیری و بهرام رادان  کار خود را به پایان رسانده‌اند.

این انیمیشن که شهر تهران را در سال 1500 شمسی به تصویر می‌کشد، از شخصیت‌ و کاراکترهای بازیگران مشهور سینما هدیه تهرانی، بهرام رادان، مهران مدیری، گوهر خیراندیش، مهتاب نصیرپور، محمدرضا شریفی‌نیا، حبیب رضایی و حسام نواب‌صفوی بهره برده‌است.

فیلمنامه "تهران 1500" را امیرمسعود علمداری و بهرام عظیمی با مشاوره محمد رحمانیان، پیمان معادی و حبیب رضایی نوشته‌اند.

فیلم در ژانر کمدی است و داستان آن درباره گذشته و حال پیرمردی 160 ساله به نام اکبرآقا (مهران مدیری) است و زمان داستان 15 روز قبل از تحویل سال 1500 هجری شمسی است. در سال 1500 ربات‌ها در کنار مردم زندگی می‌کنند و آدم‌های پولدار می‌توانند با امکانات پیشرفته پزشکی تا 160 سال زندگی کنند!
 

کد مطلب 1488415

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