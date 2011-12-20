به گزارش خبرنگار مهر، نهایی‌سازی دیالوگ‌های این انیمیشن برای حضور در سی‌امین جشنواره فیلم فجر زیر نظر بهرام عظیمی کارگردان و مهرداد رئیسی مدیر دوبلاژ ادامه دارد و پیش از این نیز مهران مدیری و بهرام رادان کار خود را به پایان رسانده‌اند.

این انیمیشن که شهر تهران را در سال 1500 شمسی به تصویر می‌کشد، از شخصیت‌ و کاراکترهای بازیگران مشهور سینما هدیه تهرانی، بهرام رادان، مهران مدیری، گوهر خیراندیش، مهتاب نصیرپور، محمدرضا شریفی‌نیا، حبیب رضایی و حسام نواب‌صفوی بهره برده‌است.

فیلمنامه "تهران 1500" را امیرمسعود علمداری و بهرام عظیمی با مشاوره محمد رحمانیان، پیمان معادی و حبیب رضایی نوشته‌اند.

فیلم در ژانر کمدی است و داستان آن درباره گذشته و حال پیرمردی 160 ساله به نام اکبرآقا (مهران مدیری) است و زمان داستان 15 روز قبل از تحویل سال 1500 هجری شمسی است. در سال 1500 ربات‌ها در کنار مردم زندگی می‌کنند و آدم‌های پولدار می‌توانند با امکانات پیشرفته پزشکی تا 160 سال زندگی کنند!

