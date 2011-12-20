پرونده ثبت اثر طبیعی "سروهای هزار ساله" باغملک تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهار سرو عظیم کهنسال با قدمت هزار ساله در قلعه سروستان با پیشینه تاریخی مربوط به دوره سلجوقیان و مشرف به شیب دره مانندی که بر روی آن درختان کهن سرو و باغ های عشایر واقع شده است قرار دارند.

اعتقادات خاص مردم در ارتباط با سروها، وجود انواع درختان کوهستانی همچون بلوط، کلخونگ، بن و ... و انواع گونه های خاص جانوری چون خرس و پلنگ همه از جمله ویژگیهای بارز این منطقه کوهستانی و خوش آب و هوای شهرستان باغملک هستند که آن را به مکانی بی بدیل برای جذب گردشگر تبدیل کرده است.

در همین راستا اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خوزستان با در نظر گرفتن مهمترین معیارهای پذیرش ثبت یک اثر طبیعی در فهرست آثار ملی و به منظور برنامه ریزی به منظور حفاظت از این اثر کم نظیر طبیعی نسبت به تهیه پرونده منطقه سروستان اقدام کرده است.



اثر طبیعی که قرار است در فهرست آثار طبیعی ثبت شود باید نمونه ای شگرف و معرف دوره های عمده تاریخ باشد و شامل سابقه حیات، روندهای زمین شناختی مداوم معنی دار در شکل گیری اشکال گوناگون زمین و یا خصوصیات ریخت شناسی و جغرافیای طبیعی باشد.