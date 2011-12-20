انجام 2400 عمل جراحی قلب در کردکوی/ کردکوی؛ قطب جراحی قلب شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شعبان جمالزاده با اشاره به افزایش اعتماد عمومی به متخصصان بومی مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب گلستان، تصریح کرد: ریسک عمل جراحی قلب باز در این مرکز بسیار پایین تر از درصد ریسک جهانی است به طوریکه میزان مرگ میر در شاخص جهانی بین سه تا پنج درصد بوده در حالیکه این شاخص در مرکز قلب گلستان زیر نیم درصد است.

به گفته وی، در پنج سال گذشته از بین 2400 عمل جراحی تنها 9 مورد موجب مرگ بیمار شده است که در بین مراکز قلب کشور و حتی در مقایسه با استانداردهای جهانی از درصد ریسک پایینتری برخوردار است.

وی حضور مدام پزشک متخصص و فوق تخصص پس از عمل جراحی و رصد وضعیت بالینی بیمار را از جمله دلایل پایین بودن ریسک عمل جراحی قلب باز در این مرکز عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب بیمارستان امیرالمومنین شهرستان کردکوی به بیماران چهار استان گلستان مازندارن ، سمنان و خراسان شمالی خدمات ارائه می کند، عنوان کرد: در پنج سال گذشته حدود 20 هزار انژیوگرافی و آنژیوپلاستی در این مرکز انجام شده است.

این مقام مسئول با اشاره به حضور 20 فوق تخصص و متخصص مرتبط با قلب و در این مرکز ، بهره گیری از دستیاران ارشد و پرستاران حرفه ای و آموزش دیده در مراکز معتبر فوق تخصصی قلب ایران را از دیگر ویژگیهای مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب گلستان عنوان کرد.

وی سکونت دو متخصص قلب و عروق در محوطه بیمارستان امیر المومنین (ع) کردکوی را از دیگر دلایلی دانست که موجب ارائه خدمات درمانی بهنگام به بیماران قلبی دانست و تاکید کرد: همه پزشکان متخصص و فوق تخخصص قلب و یا سایر تخصصها در صورت نیاز در چند دقیقه دقیقه بر بالین بیمار حاضر خواهند شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کردکوی پایین بودن هزینه درمان را یکی از مهمترین مزایای این مرکز خواند و افزود: با توجه به بیمه تکمیلی اکثر بیماران هزینه عمل جراحی در این مرکز حداکثر به 15 میلیون ریال می رسد.

وی اظهار امیدواری کرد با اختصاص اعتبارات بیشتر به بیمارستان امیر المومنین کردکوی ، علاوه بر افزایش تعداد تخت مراقبت های ویژه بخش اورژانس قلب نیز راه اندازی شود تا بتواند خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد.

وی از همچنین از خیرین منطقه خواست که با کمکهای خویش به تجهیز و تقویت این مرکز یاری رسانند.

به گزارش مهر، بر اساس آمار اعلام شده دانشگاه علوم پزشکی گلستان 42 درصد علت مرگ و میر در گلستان بیماریهای قلبی و عروقی است و سوانح و سرطانها در رتبه بعدی قرار دارند.

در سال گذشته دوهزار و 754 نفر از شهروندان گلستانی بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی فوت شدند.

پیشینه ساخت مرکز جراحی قلب کردکوی

وقتی هشت سال پیش گروه پزشکان بین المللی جراحی قلب باز "کاردیو استارت" به صورت رایگان و با تجیهزات پیشرفته در بیمارستان امیرالمومنین(ع) کردکوی چند عمل جراجی قلب باز را انجام دادند ، هیچ کس گمان نمی کرد که این گروه خیریه سنگ بنای مرکزی پیشرفته در این زمینه را بنا نهادند.

هدیه بیش از یک میلیارد تومان تجهیرات پیشرفته پزشکی به این بیمارستان مسئولان وقت را بر آن داشت که مرکز تخصصی و فوق تخصصی جراحی قلب استان گلستان را در این بیمارستان که 70 درصد ظرفیت آن خالی بود پایه گذاری کنند.

اکنون پس از گذشت هشت سال از آن اتفاق، این مرکز به عنوان یکی از فوق تخصصی ترین مراکز جراحی قلب ایران مشغول به فعالیت است و با همکاری برجسته ترین جراحان قلب خدمات شایانی به مردم گلستان و استانهای همجوار ارائه می کند.

اما وجود تنگناهای مالی باعث شده که دست اندرکاران این بیمارستان با مشکلاتی در زمینه افزایش تعداد تخت های مراقبتهای ویژه، خرید تجهیرات جدید و نیز راه اندازی اورژانس پیشرفته قلب مواجه باشند.

البته محدودیتهای مالی و کمبود برخی امکانات موجب نشده که کیفیت خدمات کاهش یافته و یا درصد ریسک عمل جراحی بالا برود و موجبات افزایش مرگ و میر این بیماران شود.

از مزیتهای مهم مرکز تخصصی و فوق تخصصی جراحی قلب باز کردکوی ، دولتی بودن آن و به تبع آن مناسب بودن تعرفه عمل جراحی برای بیماران می باشد که این مسئله در کنار توان علمی بالای کادر درمانی موجب مراجعه بیشتر بیماران به آن شده است.