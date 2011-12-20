مجمع عمومی خانه سینما برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجمع با حضور محمدمهدی عسگرپور(مدیرعامل)، فرهاد توحیدی (رئیس هیات مدیره) و محمد مهدی خادم (بازرس خانه سینما) تشکیل شد.

نخست فرهاد توحیدی(رئیس هیات مدیره) گزارش عملیاتی و مالی هیئت مدیره را که پیش تر برای اصناف ارسال کرده بود را تشریح کرد و نمایندگان صنوف سینمایی ضمن پرسش و پاسخ با رئیس هیئت مدیره مواردی را مطرح کردند .بعد از آن محمدمهدی عسگرپور (مدیر عامل خانه سینما) مجموعه برنامه ها و پی گیری های یکساله این دوره را با استفاده از پاورپویت به آگاهی مجمع عمومی رساند و پس از آن محمد مهدی خادم (بازرس خانه سینما) نظر خود را در خصوص گزارش عملیاتی و مالی هیات مدیره قرائت کرد.

در ادامه هیئت رئیسه مجمع، محمد صادق آذین (به‌عنوان رئیس)، مینو فرشچی (منشی جلسه)، زینت رضا و حسین خورزوقی به عنوان ناظران مجمع عمومی انتخاب و اداره جلسه را برعهده گرفتند.

پس از اعلام آمادگی نامزدها، رای گیری برای انتخاب عضو علی‌البدل هیئت مدیره و بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل انجام شد و کیوان کثیریان به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره و محمد مهدی خادم به عنوان بازرس اصلی و اکبر محمدی به عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.