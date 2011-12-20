۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

مجمع عمومی خانه سینما برگزار شد

مجمع عمومی خانه سینما با حضور 27 نماینده از 29 صنف سینمایی، ساعت 18 روز یکشنبه 28 آذرماه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجمع با حضور محمدمهدی عسگرپور(مدیرعامل)، فرهاد توحیدی  (رئیس هیات مدیره) و محمد مهدی خادم  (بازرس خانه سینما) تشکیل شد.

نخست فرهاد توحیدی(رئیس هیات مدیره) گزارش عملیاتی و مالی هیئت مدیره را که پیش تر برای  اصناف ارسال کرده بود را تشریح کرد و نمایندگان صنوف سینمایی ضمن پرسش و پاسخ با رئیس هیئت مدیره مواردی را مطرح کردند .بعد از آن محمدمهدی عسگرپور (مدیر عامل خانه سینما) مجموعه برنامه ها و پی گیری های یکساله این دوره را با استفاده از پاورپویت به آگاهی مجمع عمومی رساند و پس از آن محمد مهدی خادم (بازرس خانه سینما) نظر خود را در خصوص گزارش عملیاتی و مالی هیات مدیره قرائت کرد.

در ادامه هیئت رئیسه مجمع، محمد صادق آذین  (به‌عنوان رئیس)، مینو فرشچی (منشی جلسه)، زینت رضا و حسین خورزوقی به عنوان ناظران مجمع عمومی انتخاب و اداره جلسه را برعهده گرفتند.

پس از اعلام آمادگی نامزدها، رای گیری برای انتخاب عضو علی‌البدل هیئت مدیره و بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل انجام شد  و کیوان کثیریان به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره و محمد مهدی خادم به عنوان بازرس اصلی و اکبر محمدی به عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده  شدند. 

