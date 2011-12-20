اسماعیل حسنزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارنظرهایی که علیه وی در خصوص رای پرونده تالش صورت گرفته است، کاندیدا شدن وی در انتخابات مجلس و همچنین اظهار نظر کفاشیان درمورد محمد نصرتی گفت: آیا واقعا مشکلات فوتبال ایران با بیان این جمله که حسنزاده برای انتخابات مجلس کاندیدا شده است یا خیر، حل میشود؟ در شرایط فعلی در این خصوص بیشتر نمیخواهم صحبت کنم.
آیین نامه انضباطی فعلی در چند مورد نیاز به اصلاح دارد
حسنزاده در خصوص انتقادهایی که علیه او در خصوص فعالیت کردن محرومان پرونده تالش در عرصه فوتبال میشود، اظهار داشت: طبق ماده 11 آیین نامه انضباطی فعلی اعتبار محرومیت ناشی از دستور موقت تا اتخاذ تصمیم و رای در کمیته انضباطی است. از نظر من آیین نامه انضباطی در چند مورد از جمله ماده 11 نیاز به اصلاحات دارد و اگر قرار است این ماده تغییر کند باید به گونهای اصلاح شود که دستور موقت تا صدور رای قطعی اعتبار داشته باشد یعنی هر فردی که توسط کمیته انضباطی محروم شد نمیتواند تا صدور رای قطعی در عرصه فوتبال فعالیت کند.
حسنزاده در این خصوص تصریح کرد: دوستانی که در این مورد نظر مخالف دارند اگر یکبار ماده 11 را به دقت بررسی کنند متوجه خواهند شد که در حال حاضر تنها راه این است که بعد از صدور رای در کمیته انضباطی از دستور موقت رفع اثر کنیم، یعنی فرد محروم به محض صدور رای دیگر با دستور موقت محروم نیست و باید منتظر قطعیت و اجرای حکم شود.
آقایان دیروز ایراد میگرفتند، امروز هم ایراد میگیرند
وی با اشاره به اینکه می خواهیم در اصلاحات بعدی آیین نامه انضباطی نقص ماده 11 را برطرف کنیم، گفت: آقایانی که امروز از بازی کردن برخی محرومان انتقاد میکنند، در گذشته تاخیر در صدور حکم و طولانی کردن مدت محرومیت را به ما ایراد می گرفتند و به هر وسیلهای متوسل می شدند تا کسی که داور را مورد ضرب و شتم قرار داده هفته بعد بتواند بازی کند اما درحال حاضر حرفهای دیگری را مطرح میکنند.
برخی دوستان انتقاد نمیکنند، تخریب میکنند!
رئیس کمیته انضباطی با بیان اینکه "یقین پیدا کردهام که برخی از دوستان چه ورزشی و چه حقوقی با حسن نیت بحث و انتقاد نمی کنند"، تاکید کرد: این دوستان منظور خاصی دارند و با فرصتهایی که برخی از رسانهها در اختیارشان می گذارند نظر تخریبی خود را با بازی با الفاظ و لغات اعمال میکنند.
کمیته انضباطی درایت به خرج داد
وی با اعلام اینکه کمیته استیناف روز گذشته رای خود را در خصوص پرونده تالش صادر کرده و دیگرمحرومان این پرونده براساس رای استیناف نمیتوانند در عرصه فوتبال مطابق با محرومیت خود فعالیت کنند، تاکید کرد: در دو پرونده مربوط به متخلفان پروندههای دیدار چوکای تالش - شهرداری دزفول و داماش گیلان - پرسپولیس کمیته انضباطی با درایت خود بین دستور موقت و صدور رای انضباطی فاصله انداخت تا حداقل به قول آقایان فردی که داور را مورد ضرب و شتم قرار داده، فردای روز حادثه نتواند بازی کند.
فعالیت متخلفان چوکای تالش در زمان دستور موقت دروغ محض است
حسنزاده در این خصوص افزود: اگر از زمان اعتراض به رای کمیته انضباطی تا ارسال پرونده به کمیته استیناف دستور موقت اثر خود را از دست میدهد و فرد متخلف در این بازه زمانی به فعالیت میپردازد، عین قانون است و تا این عیب اصلاح نشود چارهای نداریم مگر اینکه کمیته استیناف در سریعترین زمان ممکن اعلام رای کند. چیزی که در خصوص پرونده متخلفان دیدار چوکای تالش - شهرداری دزفول اتفاق افتاد و مسائلی که در برخی از رسانهها و برنامههای تلویزیونی مطرح شده که محرومان این پرونده در زمان دستور موقت محرومیت در عرصه فوتبال فعالیت میکردند، دروغ محض است.
اظهارنظر کفاشیان به کمیته انضباطی مربوط نمیشود
وی در خصوص اظهارنظر کفاشیان که ابراز امیدواری کرده محمد نصرتی شامل رافت اسلامی شود، گفت: من نمیدانم که ایشان در جواب چه پرسشی این پاسخ را داده اما با توجه به اینکه رای متخلفان باشگاه پرسپولیس در کمیته استیناف است ما در کمیته انضباطی دیگر نمیتوانیم در خصوص این رای اظهارنظر کنیم و این موضوع به کمیته انضباطی مربوط نیست بلکه کمیته استیناف است که میتواند در خصوص کاهش محرومیت نصرتی اعمال نظر کند.
برخی در فضای فعلی فوتبال ایران خود را بوعلی سینا میدانند!
حسنزاده خاطر نشان کرد: متاسفانه در فضای فعلی فوتبال ایران چه در زمینه بحثهای فنی و چه حقوقی هر فردی با هر درجه توانمندی هر چند که ناچیز باشد به محض اینکه فرصتی بدست میآورد خود را بوعلی سینا دانسته و شروع به کوبیدن طرف مقابل میکند. در حالی که می توان خیلی از ابهامات را در یک بحث فنی و آکادمیک به علاقمندان به فوتبال مطرح کرد اما همین آقایان ظرفیت و تحمل چنین بحثهایی را در یک فضای شفاف و عادلانه ندارند. میتوان گفت این موضوع برای فوتبال ایران سم است.
از پیشنهادات افرادی که حسن نیت دارند استقبال میکنیم
وی همچنین خاطر نشان کرد: از پیشنهادات افرادی که با حسن نیت در خصوص اصلاح آیین نامه انضباطی نظر بدهند استقبال کرده و حتی از ایشان تقدیر نیز خواهیم کرد.
فعلا صلاح نیست که جواب عابدینی را بدهم
رئیس کمیته انضباطی در خصوص اظهارنظرهای عابدینی علیه او گفت: فعلا صلاح نیست که جواب عابدینی را بدهم!
---------------------------
گفتگوازامید گلمکانی
نظر شما