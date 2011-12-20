طرح احیای جنگلهای تخریب شده در مناطق نیمه خشک اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد طهماسبی دوشنبه شب در پایان کارگاه آموزشی مدیریت مشارکتی در مناطق خشک و نیمه خشک در یزد که با همکاری UNDP با حضور 12 کارشناس و محقق از شش کشور آسیایی برگزار شد، اظهار داشت: یک پروژه نیز در قالب اعتبارات برنامه پنجم JIF در ایلام در حال اجراست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور هیئت 12 نفره از شش کشور آسیایی در بیرجند، یزد و اصفهان اظهار داشت: این گروه طی چهار روز با مطالب مربوط به بیابانهای کشور در دانشکده منابع طبیعی تهران آشنا شدند و پس از آن سفر خود را به بیرجند آغاز کردند.

وی ادامه داد: در بیرجند بازدید از پروژه بین‌المللی ترسیب کربن انجام شد و در یزد نیز به طور کامل از دشت یزد - اردکان و فعالیت ‌های بیابان‌زدایی و آبخیزداری بازدید شد و روز سه‌ شنبه نیز عازم مناطق سگزی و آران و بیدگل اصفهان هستیم.

طهماسبی افزود: در پایان هفته نیز اختتامیه کارگاه در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار خواهد شد.

وی هدف اصلی از برگزاری این کارگاه را پیگیری راه‌اندازی یک مرکز دائمی بین ‌المللی در کشور جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار امیدواری کرد: با همکاری UNDP و یونسکو بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم.

طهماسبی همچنین عنوان کرد: یکی از اهداف پروژه ترسیب کربن این است که یک مرکز آموزش بین ‌الملل در ایران راه ‌اندازی کند به همین منظور در گذشته کارگاه‌ هایی برای کشورهای افغانستان و ... برگزار کرده و برای متقاعد کردن مراجع بین‌المللی باید کارگاهی با مشارکت‌کننده‌های بیشتر از کشورهای مختلف را راه‌ اندازی می‌ کرد که این اقدام اکنون صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه به موفقیت این طرح خوش‌بین هستیم، بیان کرد: همه اهداف طرح را نکته به نکته به مرحله اجرا درآوردیم اما اعلام نظر نهایی گروه به UNDP حائز اهمیت است.

طهماسبی یکی از ثمرات این پروژه را تعریف پروژه‌ای متعاقب پروژه ترسیب کربن اعلام کرد و افزود: این پروژه با عنوان تعمیم پروژه ترسیب کربن در ابرکوه، کرمان و تهران به صورت پایلوت اجرا می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه یزد درمرکز کشور قرار گرفته و از نظر مساحت سومین استان بیابانی کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: یزد اکنون دارای سه دانشکده بیابان‌زدایی است و از قدیم مرکز ملی مقابله با بیابان در این استان بوده است.