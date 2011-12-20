باند سارقان مسلح در اهواز منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاتحی گفت: به دنبال شکایتهای مکرر شهروندان مبنی بر سرقت از منازل آنان و دو فقره سرقت خودرو در هفته گذشته، گروهی ویژه برای شناسایی و دستگیری سارقان تشکیل شد که با تلاش ایثارگرانه ماموران نیروی انتظامی، سارقان شناسایی و دستگیر شدند.

فاتحی افزود: ماموران کلانتری 12 شهرستان اهواز با توجه به اختیاراتی که این مرجع قضایی در اختیار آنان قرار داده بود، در یک اقدام ضربتی وارد مخفیگاه متهمان شدند که پس از مقاومت سارقان و درگیری مسلحانه با آنان، توانستند پنج نفر از اعضای این باند را دستگیر کنند.



وی ادامه داد: از دستگیر شدگان دو دستگاه خودروی سرقتی نیسان و پژو 405، مقادیر متنابهی کالای منزل سرقتی از جمله یخچال، قالی، مایکروویو، پمپ آب، بالابر، میکسر ساخت سیمان و ... ، مقدار 650 هزار تومان وجه نقد و چند فقره اوراق شناسایی که به نظر می رسد قصد استفاده از آنها را در ادامه فعالیتهای خود داشتند، کشف و ضبط شد.



فاتحی گفت: متهمان با هویت "ش.الف"، "م.ب"، "م.ک"، "م.د" و "م.الف" همگی سابقه دار بودند که از آنها یک قبضه کلت کمری، 35 تیر فشنگ جنگی و مقادیری سلاح سرد نیز کشف شد.



وی افزود: مخفیگاه سارقان در روستای عنافچه اهوار بود و از منازل واقع در مرکز شهر، کیانپارس و کوی ملت سرقت می کردند.



سرپرست دادسرای مجتمع قضایی مبارزه با سرقت شهرستان اهواز گفت: به نظر می رسد این افراد، اعضای باند بسیار گسترده ای هستند به همین منظور تحقیقات در خصوص شناسایی سایر همدستان آنها ادامه دارد.



وی همچنین به بنگاه های املاک، خریداران وسایل دست دوم و بنگاه های خرید و فروش خودرو اخطار داد: در صورت کوچکترین همکاری با سارقان با آنان برخورد جدی و محل کسب آنان تا اطلاع ثانوی پلمپ خواهد شد.