داوران نیم فصل اول را سربلند پشت سر گذاشتند/ منتقدان اشتباهات را بگویند!

حسین عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه کلیه مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر توسط ناظران به خوبی مورد ارزیابی قرار گرفته و یا اینکه فیلم مسابقات در کمیته داوران بررسی شده است، می‌توان با استناد به این موارد عنوان کرد، داوران در نیم فصل قضاوتهای خوب و کم اشتباهی داشته‌اند.

وی ملاک ارزیابی عملکرد داوران را ارزشیابی میزان حساسیت مسابقات و زیرساختهای موجود در فوتبال کشورمان عنوان کرد و گفت: با درنظر گرفتن جمیع موارد فکر می‌کنم داوران از آزمون نیم فصل اول لیگ برتر سربلند بیرون آمدند. این را من به عنوان یک مسئول و عضو از کمیته داوران نمی‌گویم. اگر عملکرد داوران در نیم فصل اول مورد بررسی قرار گرفته و با آمار و ارقام با گذشته مقایسه شود، به خوبی مشخص می‌شود دیروز کجا بودیم و امروز کجا هستیم و یا اینکه میزان اشتباهات داوران ما چقدر بیشتر و یا حتی کمتر از استاندارد جهانی است.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با یادآوری اینکه اشتباه داوری هم جزیی از بازی است، گفت: فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و ... بهترین امکانات و جهیزات را در اختیار داوران قرار می‌دهد اما بازهم در مسابقات شاهد اشتباه داوری هستیم. شما ببینید داور ما با چه شرایط و امکاناتی قضاوت می‌کند و با این حال درصد اشتباهاتش کمتر از حد استاندارد است.

عسکری عملکرد خوب داوران را ناشی از تلاش خود داوران و برنامه ریزی خوب و هدفمند دپارتمان داوری عنوان کرد و گفت: از هفته اول لیگ برتر بصورت واضح در هر مسابقه‌ای که از داوران اشتباهی سر زده است را در سایت فدراسیون فوتبال بصورت رسمی اعلام کرده‌ایم. حضور ذهن ندارم که تعداد اشتباهات داوری را بیان کنم اما می‌توانم به جرات بگویم میزان اشتباهات داوران ما اگر کمتر از حد استاندارد جهانی نبوده، بیشتر از آن هم نبوده است.

وی نقطه قوت داوری در نیم فصل اول لیگ برتر را جوان شدن چهره داوری عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در نیم فصل اول داوران جوانی که به بدنه داوری لیگ برتر تزریق شده بودند توانستند سربلند از عهده قضاوت در این رده برآیند. گاها اشتباهی هم از سوی آنها دیده شد اما برای شروع کارنامه آنها خوب و رضایتبخش بود. امیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشد و داوران جوان حتی بهتر از این قضاوت کنند.

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: اواخر دیماه سال جاری سمینار داوران الیت فوتبال آسیا برگزار می‌شود و 6 نفر از بهترین داوران فوتبال کشورمان برای شرکت در این سمینار به کوالالامپور مالزی می‌روند. ما در آن بازه زمانی نمی‌توانیم بگوییم داور نداریم و کار را زمین بگذاریم. خوشبختانه داوران جوان آن اندازه از اعتماد را برای ما به وجود آورده‌اند که با خاطر آسوده کار قضاوت را به آنها بسپاریم.

عسکری اشتباهات داوری در نیم فصل اول را مهمترین نقطه ضعف داوران در این بازه زمانی از مسابقات عنوان کرد و گفت: من نام این را ضعف نمی‌گذارم، چرا که اشتباه از هر داور با هر رده و جایگاهی که دارد، پیش می‌آید.

وی در خصوص انتقادات داوری هم گفت: نقدها اگر درست باشد به جان و دل می‌خریم، چرا که اگر فکر کنیم اشتباه نداریم در مسیر پسرفت گام برداشته‌ایم. با این حال از افرادی که عملکرد داوران را به نقد می‌کشند انتظار داریم نقدشان منصفانه باشد و تخریب نکنند.

نایب رئیس کمیته داوران در این خصوص افزود: یکی از مسئولان باشگاه مس کرمان چندی پیش عنوان کرده بود، چرا باشگاه ایشان باید تاوان جوانگرایی داوران را پس بدهد. به عقیده من حرف ایشان انتقاد نیست. انتقاد یعنی اینکه ایشان اگر از داور جوان ما اشتباهی دیده، اشتباهش را بگویند نه اینکه از سن و سال داور ایراد بگیرد. اینکه داوری جوان است، ضعف نیست، شاید همان داور جوان قضاوتش کم نقص‌تر از داوران باتجربه باشد.

وی در خاتمه از باشگاه صبای قم تشکر کرد و گفت: قضاوت دیدارهای این تیم در نیم فصل نخست لیگ برتر را 9 بار داوری به زعم دوستان جوان برعهده داشتند با این حال یکبار از سوی سرمربی، سرپرست و عوامل تیم صبای قم از داوری ایراد گرفته نشد که جا دارد از این دوستان تشکر کنم.