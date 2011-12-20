30 کارخانه و صنایع تبدیلی آرد در گلستان فعالیت دارند

سید رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان گلستان با توجه به مساحت زیرکشت انواع محصولات کشاورزی به خصوص گندم یکی از قطب های اصلی کشور در زمینه تولید و صادرات این محصول در کشور و منطقه است.

وی افزود: با توجه به این امر حضور دراین نمایشگاه ها و بازارهای بین المللی به امری بی بدیل و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است و ضرورت آن از گذشته بیشتر احساس می شود.

هاشمی ادامه داد: انجمن صنفی کارخانجات آردسازی گلستان در نمایشگاه توانمندی صادراتی استان در قزاقستان کنار دیگر محصولات تولیدی استان گلستان در این نمایشگاه به ارائه توانمندی ها و تولیدات خود پرداخته است.



هاشمی میزان استقبال صنعت گران و تولیدکنندگان صنایع مرتبط با آرد دراین نمایشگاه را بسیار عالی توصیف کرد و گفت: در این نمایشگاه میزان استقبال و پذیرش محصولات تولیدی گلستان به حدی بود که حتی شهروندان قزاق نیز بازدید بسیاری از این دوره از نمایشگاه به عمل آوردند.

این نمایشگاه به مدت پنج روز برگزار و بیش از 40 شرکت گلستانی در زمینه فعالیتهای مواد غذایی، لبنی، میوه و تره بار، و .... مبادرت به ارائه توانمندیهای استان کردند.

نمایشگاه و فروشگاه توانمندیهای صادراتی گلستان در بندر آکتائو قزاقستان توسط قناعت استاندار گلستان و کوشیر بایف استاندار منگستائو گشایش یافت.