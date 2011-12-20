45 نوع محصول خوراکی غیر مجاز در خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمین فقهی اظهار کرد: در بازرسیهای انجام شده، 45 نوع محصول خوراکی و مصرفی غیر مجاز شناسایی شد که با اعلام این محصولات از مردم درخواست می شود از مصرف آنها خودداری کنند.

وی این محصولات را شامل نمک تصفیه شده ید دار با نشانهای تجاری ارکیده، نامدار، شمیم، کبیر، نگین پاش، گل یاس، آبعلی، باختر، الماس درخشان، رویال، سفیدپاش، ماهان و آرمان،ماست چکیده موسیر با نشان تجاری جعلی پاکنام، رنگ خوراکی با نشان تجاری چاشنی پخت، گلاب و عرقیات با نشان های تجاری آنوش، آبنوش و رحمن زاده، آب آلبالو با نشان های تجاری بالسین و عطش، رشته با نشان های تجاری جهانگیر(نمونه)، زرین بهارستان، ابوالفتح، صلواتی، توحید، دهقان، گل سفید(کافشه)، هاشمی، یاس(جعفری) و مژگان، لیوان یکبار مصرف با نشان تجاری پلی کاپ، نان بسته بندی با نشان تجاری اهورا، شکر با نشان تجاری چوبین، تمر آلوچه با نشان تجاری ملینا، آلوچه و خرمای فرآوری شده با نشان تجاری بکناش و چای کیسه ای با نشان تجاری دیشلمه عنوان کرد.



فقهی تصریح کرد: همچنین از جمله این محصولات نان قندی با نشان تجاری قائم، ترشک آلوچه با نشان های تجاری عالیسان سن و احسان، آلوچه لواشک با نشان تجاری پاییزان، لواشک سیگاری فاقد پروانه ساخت، لواشک با نشان های تجاری پرنیان، اولدوز، آلوچه و زغال اخته با نشان تجاری تمر الایرانی( خوش طعم)، آبمیوه با نشان تپل نوش و دوغ با نشان تجاری جعلی آبعلی شناسایی شده است



مدیرنظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه مصرف این محصولات سلامتی را به خطر می اندازد و عواقب جبران ناپذیری را به دنبال دارد، گفت: این محصولات به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و یا جعل پروانه های بهداشتی و همچنین آلودگیهای میکروبی و شیمیایی غیرقابل مصرف بوده و فعالیت شرکت های تولیدکننده آنها غیرقانونی است.



فقهی با اشاره به اینکه این محصولات مورد تایید وزارت بهداشت نیست، از تمام شهروندان درخواست کرد برای حفظ سلامتی خود از خرید و مصرف این گونه اقلام و محصولات خوراکی و مصرفی غیرمجاز خودداری کنند.