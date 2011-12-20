به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی در نشستی خبری با بیان اینکه سال گذشته عملیات اجرایی چند فرودگاه جدید آغاز شده است، گفت: فرودگاه در شهرهای سقز، گناباد، فرودگاه شهید مدرس از جمله این فرودگاهها هستند که اگر اعتبار کافی تامین شود، به زودی تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور با اشاره به اینکه عملیات نگهداری تجهیزات ناوبری و دیگر تجهیزات فرودگاهی به درستی انجام می شود، گفت: نوع نگهداری از این تجهیزات باعث شده است که به زودی نیاز به تعویض نداشته باشد اما به طور حتم برای خرید این دستگاهها و تجهیزات به دلیل تحریم با مشکلاتی روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه روزانه 450 پرواز عبوری در کشور داریم، تصریح کرد: درآمد حاصل از پروازهای عبوری سالانه بالغ بر هزار میلیارد ریال است.

اسماعیلی در پاسخ به پرسش مهر درباره اخذ گواهینامه فرودگاهی اظهار داشت: تا پایان سال 8 فرودگاه گواهینامه فرودگاهی را دریافت می کنند که سازمان هواپیمایی به عنوان ناظر بر اجرای استاندارد فرودگاهی ارائه گواهینامه را برعهده دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره انتقال پروازها از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: در چند سال گذشته کلیه پروازهای خارجی به جز حج تمتع به فرودگاه امام انتقال یافته است و اگر مازاد ظرفیت در فرودگاه مهرآباد داشته باشیم به فرودگاه امام منتقل می شود.

وی افزود: فضایی که برای ترمینال داخل در مهرآباد داریم در حال حاضر بیش از 13.5 میلیون مسافر است که با احداث و تامین ترمینال داخلی امام تعویض مسافر مهرآباد به آنجا منتقل می شود.

اسماعیلی با بیان اینکه در سال 89 گمرک ایران در فرودگاه امام خمینی (ره) بالغ بر 400 میلیارد تومان درآمد داشته است، افزود: امسال پیش بینی می شود که درآمد گمرک به یکهزار میلیارد تومان برسد اما شرکت فرودگاهها از این منابع پول دریافت نمی کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مجموعه دستگاههای دولتی که در فرودگاه امام خمینی (ره) هستند، درآمدی را از محل جابه جایی و مسافر و بار کسب می کنند که بخشی از آن به فرودگاه اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه بیش از 45 فرصت سرمایه گذاری در 54 فرودگاه مطرح شده است، گفت: کار کارشناسی این طرحها انجام و مجوز اجرای برخی از این طرحها دریافت شده است که در فرودگاههای مهرآباد، شهید دستغیب شیراز و فرودگاه اصفهان تا پایان سال عملیات اجرایی شروع می شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه بیش از 500 میلیارد ریال عملیات اجرایی تا پایان امسال انجام می شود، از ساخت یک فرودگاه در استان قم از سوی بخش خصوصی خبر داد و گفت: تملک اراضی در اطراف فرودگاه امام خمینی از سوی این شرکت انجام شده و هزینه های آن از محل درآمدها داده می شود.