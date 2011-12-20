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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

دادبود:

حمل و نقل جاده ای پیشانی اجرای هدفمندی یارانه هاست

حمل و نقل جاده ای پیشانی اجرای هدفمندی یارانه هاست

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به اولین سالروز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: موضوع حمل و نقل جاده ا ی پیشانی حرکت در مسیراجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح سه شنبه در مراسم بزرگداشت هفته حمل و نقل افزود: موفقیت و ثبات و آرامش امروز مرهون زحمات جامعه حمل و نقل است و این واقعیت انکار ناپذیر است.

وی فعالان عرصه حمل و نقل الگوهای باور پذیر جامعه هستند که با رفتار و منش خود هدایتگر بوده و بخشی از رفتارها در جامعه را بصورت فرهنگ منتقل می کنند.
 
دادبود در پایان اولویت اول حوزه کاری خود را توسعه حمل و نقل استان در شقوق مختلف آن اعلام کرد.
 
مهدی میقانی مدیر کل حمل و نقل و پایانه های گلستان نیز با ارائه گزارشی، عملکرد بخش حمل و نقل و فعالیتهای انجام شده در یکسال گذشته را تشریح کرد.
 
وی تلاش مضاعف تمام دستگاههای دست اندر کار در جهت کاهش تصادفات و تلفات جاده ای را خواستار شد.
 
در این مراسم از شرکتها و رانندگان نمونه در بخش کالا و مسافر، مهمانداران نمونه فرماندهان پاسگاه های پلیس راه و ... با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدر دانی بعمل آمد.
کد مطلب 1488442

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