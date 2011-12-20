خروج آمریکا منافقین را سرخورده کرد/ ایران زندانی امنیتی در عراق ندارد

-سوال : بر اساس گفته های شما برخی کشورها نگران آن هستند که عراق تبدیل به رقیبی قدرتمند برای آنها شود و به همین دلیل دست به بی ثباتی در این کشور می زنند؟

پاسخ : عراق برای دیگر کشورهای همسایه خود به غیر از آن کشوری که شما نام بردید (عربستان) رقیب نیست. ایران و عراق به طور کامل مکمل هستند دو کشور ایران و عراق با این حجم گسترده منابع انسانی و ذخایر زیرزمینی و همچنین مشترکات دینی، مذهبی و قومی به واقع مکمل یکدیگر هستند. امروز عراق بیشترین پیوندهای سببی و نسبی را با ایران دارد و همین طور بالعکس. یعنی علیرغم اینکه دو کشور با زبانهای مختلف هستند اما وقتی نگاه می کنیم می بینیم که بیشترین پیوندها را با یکدیگر دارند. برای مثال سال گذشته یک میلیون و 200 هزار زائر ایرانی وارد عراق شده اند و 604 هزار عراقی نیز به ایران مسافرت کردند یعنی بیشترین حجم سفرهای خارجی مردم عراق به ایران است.

-سوال : آقای دانایی فر گزارش هایی در رسانه های آمریکایی منتشر شده با این مضمون که "با جدی شدن خروج آمریکا از عراق، واشنگتن به دنبال اجرای یک استراتژی جدید در منطقه خاورمیانه است" ارزیابی شما از این برنامه آمریکائیها چیست ؟



آمریکا یک پایگاه مهم در بحرین دارد و چرا مردم بحرین به رغم تلاش های خود هنوز نتوانسته اند به خواسته خود که البته خواسته به حقی بوده و چندان هم زیاد نیست برسند؟ دلیل آن وجود همین پایگاه آمریکا در کشور بحرین است . حسن دانایی فر

پاسخ : به عقیده من این یک برنامه قدیمی است و منطقه نیز از این موضوع عبور کرده است. هم اکنون آمریکا به اندازه کافی نیرو و پایگاه در خاورمیانه دارد. هم اکنون آمریکا یک پایگاه مهم در بحرین دارد و چرا مردم بحرین به رغم تلاش های خود هنوز نتوانسته اند به خواسته خود که البته خواسته به حقی بوده و چندان هم زیاد نیست برسند؟ دلیل آن وجود همین پایگاه آمریکا در کشور بحرین است. در عربستان سعودی و کویت هم آمریکا پایگاه هایی دارد و به انداه کافی هم به پروژه ایران هراسی و فروش سلاح به کشورهای منطقه پرداخته و به اندازه کافی موجوداتی از قبیل القاعده را که دست پروده خود آمریکا بوده را بزرگ کرده اند و به اندازه کافی پول از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دریافت کرده اند و به نظر من آمریکا همین مسیر را به صورت "سو سو" ادامه می دهد و گوش منطقه هم از این حرفها پر است و می دانند که این موضوع مطلبی نیست که منافع مردم منطقه را تامین کند و در اصل راهی است برای تامین منافع خود آمریکا، بنابراین این پروژه راه به جایی نمی برد.

-سوال : عراق اعلام کرده که تا پایان سال 2011 گروهک منافقین باید خاک این کشور را ترک کند، با توجه به خروج آمریکا از عراق بدون شک منافقین یکی از حامیان اصلی خود را در این کشور از دست می دهد بر همین اساس شما وضعیت منافقین را با خروج آمریکا از عراق به چه صورت ارزیابی می کنید؟

پاسخ : این موضوع که این گروهک به مدت بیش از دو دهه است به عنوان کارگزار و عامل دشمنان ملت ایران فعالیت کرده و به عنوان جاسوس از داخل کشور برای کشورهای دیگر کار می کند مشخص است. بسیاری از آنهایی که از کمپ اشرف گریخته و به نزد ما می آیند دلیل اصلی فرار خود را اینگونه بیان کمی کنند که اقدامات گروهک منافقین خیانت به کشور و ملت است حتی اگر ما با حکومت مخالف باشیم جاسوسی از ملت خود در هیچ نهاد و هیچ آیینی قابل قبول نیست. این گروهک اقدامات زیادی چه در دوران صدام و چه در زمان حاکم شدن آمریکائیها درعراق علیه ایران انجام دادند و برای ما هم عجیب بود که آمریکائیهایی که منافقین را در لیست گروه های تروریستی قرارداده اند چگونه با آنها همکاری می کنند.

همانطور که می دانید این گروهک اخیرا تلاش زیادی کرد تا آمریکا آنها را از لیست گروه های تروریستی خارج کند اما موفقیتی حاصل نکردند. آمریکا در مدت حضور درعراق حمایت های زیادی از گروهک منافقین انجام دادند و اکنون که از عراق خارج می شوند منافقین دچار سرخوردگی شده اند. گروهک منافقین تلاش زیادی کرد تا آمریکائیها را متقاعد کند که همچنان در عراق باقی بمانند که البته موفق نشدند. دولت عراق هم رسما اعلام کرده و تمام مقامات آن هم اصرار دارند که این پایگاه نظامی باید تاپایان سال 2011 برچیده شود و هر یک از کشورهای اروپایی که این گروهک را قبول دارد آنها را در خاک خود جای دهد اما هیچ کشوری حاضر به پذیرفتن منافقین نشده و جالب است که خود آمریکائیها هم مذاکراتی را با کشورهای اروپایی در این رابطه انجام دادند و مسئول پرونده منافقین در وزارت خارجه آمریکا در ماه های اخیر سه بار به کشورهای اروپایی مختلف سفر کرد تا آنها را متقاعد کند که منافقین را بپذیرند اما نتوانستد کشورهای اروپایی را قانع کنند. در روزهای اخیر نیز تلاشی از سوی سازمان ملل آغاز شده تا منافقین بصورت آرام و بدون آنکه تنشی ایجاد کنند از عراق خارج شوند عده ای که خواهان مراجعت به ایران هستند به کشور بازگردند و عده ای که دارای پاسپورت های اروپایی هستند نیز به کشورهای اروپایی بروند.

-سوال : آقای دانائی فر به عنوان آخرین سوال تعدادی از شهروندان ایرانی در عراق اسیر هستند وضعیت این افراد در عراق به چه صورت است؟



ازافتخارات جمهوری اسلامی این است که علیرغم آنکه ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر و تروریست از مرزهای شرقی خود است، ایران توانسته مانع ورود تروریست ها به خاک عراق شود و هم اینکه حتی یک نفر از عوامل حوادث ترویستی و انفجارهای انتحاری در عراق ایرانی نبوده است. نام گوینده : دانایی فر

پاسخ : در حال حاضر 228 زندانی ایرانی در عراق وجود دارد که البته این رقم سیال است و کم وزیاد می شود. به هر صورت زندانی زندانی است ولو اینکه در شرایط مناسب نگهداری شوند. زندانیان ایرانی حاضر در عراق سه دسته اند : گروه اول افرادی هستند که برای زیارت عتبات عالیات در موسم های خاص بطور غیرقانونی وارد عراق شده اند. باید عرض کنم که دولت عراق مجازات های سنگینی برای این گونه تخلفها صادر می کند و افرادی که بصورت غیرقانونی وارد این کشور شوند به سه تا شش سال زندان محکوم می شوند بنابراین ما از هموطنان عزیز خواهش می کنیم که به هیچ وجه بدون مجوز و بصورت غیر قانونی وارد عراق نشوند. روزانه چهار تا پنج هزار زائر ایرانی وارد عراق می شوند و این کار آسانی است و ضرورتی ندارد که مردم احساسی شده و به صورت غیرقانونی وارد عراق شوند.

دسته دوم زندانیان افرادی هستند که برای مصارف شخصی اقدام به قاچاق مواد مخدر به داخل عراق می کنند. دولت عراق با قاچاق مواد مخدر به شدت برخورد می کند ولو این مواد در حد گرم باشد و جریمه آن هم زندان های شش تا 19 سال است. بنابراین تقاضا داریم کسی برای مصارف شخصی اقدام به وارد کردن مواد مخدر به عراق نکند چون حکومت عراق قوانین سختی در این رابطه دارد.

دسته سوم که عمدتا در زندان های کردستان هستند افرادی هستند که قاچاقچی بوده و به صورت کلان اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند.

ما برای همه زندانیان ایرانی تقاضای عفو کرده ایم و در سال گذشته توانستیم 94 یا 95 نفر از این افراد را آزاد کنیم که عمده آن افرادی بودند که بصورت غیر قانونی وارد عراق شده بودند و اخیرا نیز من نامه ای برای آقای مالکی ( نخست وزیر عراق ) نوشته و درخواست آزادی همه زندانیان ایرانی را دادم که البته انجام این کار روند خاص خود را دارد و اینطور هم نیست که به زودی انجام ود.

ما اقدام دیگری هم انجام داده ایم و در اردیبهشت ماه سال جاری توافقنامه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی را به عنوان موافقتنامه با دولت عراق امضا کردیم که به تائید دولت های دو کشور رسیده و اکنون باید مجالسی دو کشور آن را تصویب کنند و ما منتظر تصویب آن هستیم که البته در عراق به دلیل آنکه دستورهای کار در مجلس زیاد هست ما فشار می آوریم که این موافقتنامه به سرعت تصویب شود تا در ایران نیز این کار انجام گیرد البته در ایران تمایل برای انجام این کار بیشتر است.

-سوال : آقای دانائی فر آیا ایران زندانی امنیتی هم در عراق دارد؟

پاسخ : خیر. خوشبختانه ازافتخارات جمهوری اسلامی این است که علیرغم آنکه ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر و تروریست از مرزهای شرقی خود است، ایران توانسته مانع ورود تروریست ها به خاک عراق شود و هم اینکه حتی یک نفر از عوامل حوادث ترویستی و انفجارهای انتحاری در عراق ایرانی نبوده است و متاسفانه اغلب این افراد اکثرا از مرزهای غربی عراق وارد این کشور شده اند و همانطور که گفتم این یک افتخار برای جمهوری اسلامی است که توانسته در این مورد کمک زیادی به عراق بکند.