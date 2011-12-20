نظر آهاری «یک آه کوچک» سرود

عرفان نظرآهاری در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار مجموعه شعر تازه‌ای از خود با عنوان «یک آه کوچک» خبر داد و گفت: این مجموعه بیش از 20 قطعه از تازه‌ترین اشعار نیمایی مرا در بر می‌گیرد که با تصویرگری رضا دالوند و صفحه‌آرایی شاپور حاتمی از سوی انتشارات نور و نار در دست انتشار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این ناشر همچنین درصدد تجدید انتشار دو اثر از من است که نخستین آن انتشار چاپ سوم کتاب «سه روز مانده به پایان جهان» است که در نمایشگاه کتاب امسال منتشر شده است. دیگری نیز کتاب «روی تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس» است که به چاپ هفتم خود دست پیدا کرده است.

نظرآهاری همچنین از تجدید چاپ مجموعه چراغ‌های رابطه از سوی نشر افق خبر داد و گفت: این مجموعه کتاب که در سه عنوان «چایی با طعم خدا»، «بال‌هایت را کجا جا گذاشته‌ای» و «هر قاصدکی یک پیامبر است» از سوی نشر افق برای دوازدهمین مرتبه منتشر می‌شود.

این نویسنده و شاعر همچنین از انتشار تقویمی بر مبنای اشعار خود خبر داد و گفت: گزیده‌ای از اشعار من چند روزی است که در قالب یک تقویم دیواری با قطع 48 در 13 سانتیمتر از سوی نشر نور و نار منتشر شده است.

به گفته نظرآهاری این تقویم برای مخاطب کودک و با تصویرگری یک هنرمند آلمانی در دست انتشار قرار گرفته است.