رهبر جدید کره شمالی کیست؛ جوان 28 ساله یا عمه با تجربه

پیش از یک سال است که رسانه های جهان و بویژه رسانه های کره جنوبی از "کیم جونگ اون" به عنوان رهبر آتی کره شمالی یاد می کنند.

کیم جونگ اون هم اکنون 28 ساله است و در سوئیس تحصیل کرده و به زبانهای آلمانی، فرانسوی و انگلیسی مسلط است.هر چند در گذشته شایعاتی در این مورد منتشر شده بود اما گویا این بار خبر انتخاب کیم جان اون به عنوان رهبر آتی کره شمالی صحت دارد.

سرویسهای جاسوسی کره جنوبی اعلام کرده اند که سناریوی انتخاب کیم جونگ اون به جای پدر، اقدامی عملی است زیرا او در میان سه پسر کیم جونگ ایل، شایسته ترین فرد برای تصدی این پست است. اما در سال 87 و در زمان اعلام خبر بیماری کیم جونگ ایل روزنامه تایمز انگلیس در خبری از انتخاب شوهر خواهر کیم جونگ ایل به عنوان رهبر کره شمالی خبر داد و نوشت: در پی ابتلای "کیم جونگ ایل" رهبر کره شمالی به یک بیماری جدی، این کشور توسط شوهر خواهر وی اداره می شود.

بر همین اساس گزارشهایی در دست است که نشان می دهد در این دوره تصمیمات اصلی کره شمالی توسط "چانگ سانگ تاک" اتخاذ شده است. سانگ تاک هم اکنون 64 سال سن دارد و رئیس پلیس مخفی کره شمالی محسوب می شود. او شوهر خواهر کوچک کیم جونگ ایل است.

یادآور می شود "کیم جونگ اون" در کنگره ملی حزب کمونیست کره شمالی که در سال 89 برگزار شد، به عنوان عضو ارشد کمیته مرکزی حزب کمونیست و جانشین رئیس کمیسیون نظامی این کشور انتخاب شد.

اما کارشناسان اعلام کردند با توجه به اینکه جوانترین پسر کیم جونگ ایل در سن حدود ۲۸ سالگی قرار دارد و بی‌ تجربه است، خواهر ۶۴ ساله رهبر کره شمالی ممکن است برای نظارت به انتقال قدرت در صورتی که کیم جونگ ایل فوت کند، منصوب شده باشد.



چونگ سئونگ چانگ یک عضو برجسته موسسه سجونگ در سئول گفت: این احتمال وجود دارد که خواهر کیم جونگ ایل نقش هماهنگ کننده برای تضمین این انتقال قدرت را ایفا کند.

گفته می‌شود که خواهر بزرگ کیم جونگ ایل و همسرش که معاون رییس کمیسیون دفاع ملی کره است احتمالا به عنوان محافظان از کیم جونگ اون تا زمان به قدرت رسیدنش فعالیت کنند. اینکه چه کسی جانشین کیم جونگ ایل خواهد شد برای امنیت منطقه شبه جزیره کره بسیار مهم به شمار می ‌رود.

اطلاعات بسیار اندکی در مورد کیم جونگ اون که گفته می‌شود حدود ۲۸ سال دارد و در سوئیس تحصیل کرده وجود دارد. وی دو برادر بزرگ دیگر نیز دارد اما کیم جونگ ایل بسیار تمایل داشته که کوچکترین فرزندش جانشینش شود.

اما با این حال کیم جونگ اون پسر کوچک رهبر متوفی کره شمالی بیشترین شانس جانشینی پدر را دارد. رویترز در این باره نوشت: کیم جونگ اون پسر کوچک رهبر متوفی کره شمالی در راس فهرست طولانی مقاماتی قرار گرفته که اعضای کمیته تشییع جنازه رهبر متوفی را تشکیل داده اند و این موضوع نشان می دهد که پسر کوچک ، رهبر آینده کره شمالی است.

مجری زن تلویزیون دولتی کره شمالی در حالی که گریه می کرد گفت که کیم جونگ ایل به دلیل کار و فعالیت زیاد جسمی و ذهنی درگذشت.

"جمهوری دموکراتیک خلق کره" معروف به کره شمالی، در بخش شمالی شبه ‌جزیره کره در شرق آسیا قرار دارد و پایتخت آن پیونگ‌ یانگ است.