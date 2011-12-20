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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

سیف الهی در گفتگو با مهر:

رونق مجدد قلعه دختر/ بزرگترین پارک کرمان به سبک بافت فرسوده احداث می شود

رونق مجدد قلعه دختر/ بزرگترین پارک کرمان به سبک بافت فرسوده احداث می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: شهردار کرمان با اشاره به رونق مجدد محوطه قلعه دختر گفت: طرح احداث بزرگترین پارک کرمان در حاشیه این قلعه تاریخی تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از مهمترین اهداف شهرداری کرمان توسعه فضاهای سبز و تفریحی در شهر تاریخی کرمان است.

وی با اشاره به پروژه بزرگ ساماندهی قلعه دختر در شهر کرمان گفت: این پروژه در دامنه کوه قلعه دختر در شهر کرمان درحال انجام است و امیدوار هستیم این پروژه تا پایان سال جاری به تمام برسد.

شهردار کرمان افزود: هم اکنون در حال طراحی فضای سبز متناسب با فضای بافت قدیم شهر کرمان هستیم و در این راستا از برخی بناهای تاریخی کرمان همچون گنبد جبلیه اقتباس شده است.

وی از راه اندازی آبنماهای موزیکال در این پارک که بزرگترین پارک شهر کرمان محسوب می شود خبر داد.

سیف الهی ادامه داد: این طرح در حال حاضر در فاز اول و دوم در حال انجام است و پس از اتمام آن فاز سوم که شامل تملک املاک در مسیر این پارک است نیز انجام می شود.

وی با اشاره به تاریخی بودن محل احداث پارک گفت: بدون شک راه اندازی این پارک بزرگ تفریحی در شهر کرمان موجب رونق بیشتر بافت فرسوده شهر می شود.

کد مطلب 1488449

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