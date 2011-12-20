رونق مجدد قلعه دختر/ بزرگترین پارک کرمان به سبک بافت فرسوده احداث می شود

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از مهمترین اهداف شهرداری کرمان توسعه فضاهای سبز و تفریحی در شهر تاریخی کرمان است.

وی با اشاره به پروژه بزرگ ساماندهی قلعه دختر در شهر کرمان گفت: این پروژه در دامنه کوه قلعه دختر در شهر کرمان درحال انجام است و امیدوار هستیم این پروژه تا پایان سال جاری به تمام برسد.

شهردار کرمان افزود: هم اکنون در حال طراحی فضای سبز متناسب با فضای بافت قدیم شهر کرمان هستیم و در این راستا از برخی بناهای تاریخی کرمان همچون گنبد جبلیه اقتباس شده است.

وی از راه اندازی آبنماهای موزیکال در این پارک که بزرگترین پارک شهر کرمان محسوب می شود خبر داد.

سیف الهی ادامه داد: این طرح در حال حاضر در فاز اول و دوم در حال انجام است و پس از اتمام آن فاز سوم که شامل تملک املاک در مسیر این پارک است نیز انجام می شود.

وی با اشاره به تاریخی بودن محل احداث پارک گفت: بدون شک راه اندازی این پارک بزرگ تفریحی در شهر کرمان موجب رونق بیشتر بافت فرسوده شهر می شود.