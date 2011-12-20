مراسم عزاداری بصیرت عاشورایی در گناباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری ستاد بصیرت عاشورایی که در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد با تاکید بر ضرورت توجه به مکتب عاشورا در همه عصرها و دوره ها اظهار داشت: امروز دنیا صف بندی دارد و دوستداران حسین در یک صف و دشمنان ایشان در صف دیگر هستند و تکلیف همه ما روشن است و باید تلاش کنیم تا زندگی حسینی داشته باشیم.

وی گفت: مکان برگزاری مراسم بصیرت عاشورایی، سالن ورزشی شهید رجایی از ساعت 18 الی 21 شب خواهد بود.

وی افزود: دعوت نامه های تهیه شده توسط دبیرخانه مراسم ستاد بصیرت با همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی ارسال خواهد شد.

صفایی گفت: آتش نشانی توسط شهرداری از ابتدا تا پایان مراسم در محل برگزاری مراسم در شبهای مورد نظر مستقر خواهد شد.

وی ادامه داد: نظم، امنیت و حفاظت و ترافیک مراسم توسط نیروی انتظامی انجام خواهد گرفت.

صفایی افزود: اورژانس 115 توسط دانشگاه علوم پزشکی از ابتدا تا پایان مراسم در محل برگزاری مراسم مستقر می شود.

وی گفت: اطلاع رسانی روستاها از طریق بخشداریها و دهیاران روستا اقدام خواهد شد.

وی افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به شرکت افراد هنری در مراسم دعوت اقدام خواهد کرد.