نصب تلسکوپ روی ماه/ دیدن کهکشان راه شیری از زاویه دید همسایه زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از جایزه X Prize گوگل ایجاد رقابت و توسعه تجارتهای فضایی در بخش خصوصی است. شرکت Moon Express در نظر دارد در راستای دستیابی به جایزه بزرگ این رقابت محموله ای را به کره ماه ارسال کند که شامل یک تلسکوپ کوچک و کنترل از راه دور بوده و توسط دانشمندان در انجمن بین المللی رصد ماه کنترل خواهد شد.

از این تلسکوپ که ابعادی برابر یک جعبه کفش دارد، برای رصد کهکشان راه شیری از زاویه دید ماه استفاده خواهد شد. "باب ریچاردز" بنیانگذار این شرکت می گوید: امروز انسانها زیاد به آسمان و به ستاره هایی که آنها را در بر گرفته اند نگاه نمی کنند و به جای نظاره کردن به عظمت کیهانی که در آن زندگی می کنند، به نمایشگرهای مربعی که در برابرشان قرار گرفته خیره شده اند. ما می خواهیم به این شکل و از راهی احساسی اهمیت پدیده های کیهانی و به طور خاص ماه را به انسانها نشان دهیم.

بر اساس گزارش دیسکاوری، تست اولیه این تلسکوپ که در حال حاضر در قله "مائونا کی" در هاوایی نصب شده، روز گذشته و با حضور دانشمندانی از هند، هاوایی، چین، کانادا و اروپا انجام گرفته است.

قرار است این تلسکوپ در سال 2014 سفر خود را به سوی ماه آغاز کند.