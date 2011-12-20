به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی روز سه شنبه در همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور که در تالار شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، با بیان اینکه پیشرفت در هر جامعه بدون آمار امکان پذیر نیست، آمار را ناموس پیشرفت هر کشور توصیف کرد و گفت: در برنامه ریزی فردی و جمعی نیازمند اطلاعات صحیح از خود هستیم. همچنین تولید آمار و بهره برداری از آمار به عنوان دو مقوله مهم شناخته می شود.

وی با بیان اینکه در مدیریت نیازمند تولید و بهره برداری از آمار هستیم افزود: در حوزه های اقتصاد، سیاست و امنیت ملی به تولید و بهره برداری آمار نیازمندیم، ضمن آنکه باید به اهمیت جمعیت شناسی نیز اشاره کرد. جمعیت شناسی به عنوان مهمترین منابع پیشرفت در کشور شناخته می شود.

رضایی گفت: دریافت اطلاعات برای جمعیت شناسی بسیار مهم است چرا که می تواند نقش تاثیر گذاری را در پیشرفت کشور ایفا کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بدون آمار دقیق نمی توانیم موضوع بیکاری را برطرف کنیم و معتقدم با پرداخت یارانه ها به تعداد بیکاران اضافه می شود.

رضایی در ادامه سخنانش تصریح کرد: ما به آمار تخصصی نیازمندیم و با آمار عمومی نمی شود فعالیت های کشور را سامان داد. نمونه بارز آن جابجایی نیروها در حوزه های مختلف کاری است. باید اطلاعات دقیقی از جابجایی نیروها داشته باشیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه باید به مسئله آمار ارزش قائل شویم، گفت: باید آمار به صورت دقیق اعلام شود، الان جمعیت کشور 75 میلیون نفر است و همه این 75 میلیون نفر یارانه ها را دریافت می کنند، پس جمعیت مرفه در کجا قرار دارند؟ به همین جهت این موارد باید در کمیته های کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هیئتی از مالزی به ایران آمده بود و جلسه ای را با بنده تشکیل دادند. آنها اعلام کرده بودند که اصلاح فرایندها را به صورت هفتگی دنبال می کنند و در این اصلاح بخش های خصوصی و دولتی را مد نظر قرار می دهند، اما آیا ما توانسته ایم این موارد را لحاظ کنیم؟ آیا با توجه به اهمیت چشم انداز 20 ساله توانسته ایم، میزان انحراف را در برنامه ها بسنجیم و بدون ملاحظه آنها را برطرف کنیم؟ اگر این رویکرد لحاظ شود بدون شک یک سال جلوتر می افتیم.