صندوق دیجیتالی جمع آوری صدقات در سنندج راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل هماهنگی شبکه‌ های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) شامگاه دوشنبه در مراسم بهره‌ برداری از صندوق صدقات دیجیتالی در سنندج گفت: در حال حاضر کردستان دومین استانی در کشور است که صندوق ‌های دیجیتالی جمع آوری صدقات را راه اندازی کرده است.

علی شریف روحانی راه‌ اندازی این صندوق‌ های دیچیتالی را حرکت ارزشمندی در راستای تسریع در جمع آوری و جمع ‌بندی کمک‌ های مردمی عنوان کرد و افزود: اهداف بلندی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده که امیدواریم با تلاش همه دست ‌اندکاران شاهد محقق شدن این اهداف باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر هفت میلیون و 500 هزار صندوق صدقات کوچک در منازل، ادارات، مغازه و مراکز تجاری در سراسر کشور وجود دارد.

مدیر کل هماهنگی شبکه‌ های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: به منظور رفاه حال شهروندان و خیرین نیکوکار صندوق ‌های صدقه کوچک به صندوق ‌های صدقه الکترونیکی تبدیل می‌ شوند.

گفتنی است کردستان دومین استانی است که در بحث راه‌ اندازی صندوق‌ های دیجیتالی در کشور اقدام کرده و در حال حاضر مرکز استان به این صندوق ها مجهز شده است و در آینده نزدیک نیز در سراسر کردستان این صندوق ها راه اندازی می شوند.