10 میلیون نفر در کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شریف روحانی در گردهمایی مسئولان و رابطان توسعه مشارکت ‌های مردمی استان کردستان که در اردوگاه امام علی (ع) سنندج برگزار شد، اظهار داشت: چهار میلیون و 500 هزار نفر از مدد جویان این نهاد مقدس به صورت مستمر و بیش از پنج میلیون نفر از آنان نیز به شکل غیر مستمر و تک خدمتی از خدمات این نهاد استفاده می‌ کنند.

وی افزود: از چهار میلیون و 500 هزار نفر مددجویان مستمر تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) بیش از یک میلیون و 900 هزار نفر آنان خانوارهای بی ‌سرپرست را تشکیل می‌ دهند.

مدیر کل هماهنگی شبکه‌ های مردمی و موسسات عام‌ المنفعه کمیته امداد امام خمینی (ره) توانمندسازی این خانواده‌های زیر پوشش را از مهمترین اهداف کمیته امداد عنوان کرد و ادامه داد: رساندن خانواده‌ های ضعیف و مستضعف به حد متوسط جامعه و تلاش در راستای توانمندسازی آنان با ایجاد اشتغال از مهمترین اهداف این نهاد مقدس است که امروزه در سراسر کشور دنبال می‌شود.

روحانی یادآور شد: نیاز خوراک و پوشاک دیروز نیازمندان و جامعه هدف این سازمان، امروز به مسکن و اشتغال تبدیل شده است که خوشبختانه کمیته امداد در راستای ارائه این خدمات نیز به بهترین شکل عمل کرده است.

وی به خدمات ارزشمند این نهاد مقدس در طول سال‌ های عمر با برکت آن در راستای حذف و ریشه‌ کن کردن محرومیت در جامعه اشاره کرد و گفت: حرکت امداد برای امدادگری نیازمندان و رفع محرومیت در کشور حرکتی زیر بنایی در جامعه ایجاد کرده است.

روحانی افزود: در دهه چهارم انقلاب اسلامی و تشکیل کمیته امداد امام (ره) با توجه به اینکه این دهه با عنوان عدالت، رضایت و پیشرفت نامگذاری شده است، رسالت و وظایف ما به عنوان خادمان و امدادگران این نهاد مقدس بسیار سنگین ‌تر و حساس تر است.

وی با اشاره به نقش فعالان حوزه مشارکت‌ های مردمی این نهاد اظهار داشت: تبیین اهداف کمیته امداد (ره)، بیان و شناساندن خدمات ارزنده آن و تلاش در راستای تقویت مشارکت‌ های مردمی به منظور اجرای هرچه مطلوب‌ تر رسالت این نهاد از طریق کارگزاران این معاونت در حال پیگیری است.

مدیر کل هماهنگی شبکه ‌های مردمی و موسسات عام ‌المنفعه کمیته امداد امام خمینی (ره) در پایان گفت: اگر بخواهیم انرژی و توان جامعه 70 میلیونی کشور را در راستای رسیدن به اهداف متعالی این نهاد که رفع و ریشه ‌کن کردن محرومیت در سراسر کشور است به دست آوریم، باید همه به عنوان گلوگاه و نقطه اصلی ارتباط با مردم شناخت کافی در مورد خدمات و نیازهای آنان داشته باشیم.