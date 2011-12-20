تظاهرآمریکا به دوستی با ایران قابل باورنیست/ همه باید درانتخابات شرکت کنیم

حسن روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راه اندازی سفارت مجازی آمریکا در ایران اظهار داشت: راه اندازی سفارت مجازی آمریکا در ایران یک کار انفعالی است.

دبیر اسبق شورای امنیت ملی کشورمان درباره هدف آمریکا از راه اندازی این سفارت خانه مجازی گفت: چون دولت آمریکا مرتبا با تحریم ها و فشار ها در طول این چند سال به ضرر ملت ایران حرکت کرده است، قصد دارد با راه اندازی سفارت مجازی در ایران تظاهر کند که ما با مردم ایران خوب هستیم و فقط با حکومت ایران مشکل داریم.



رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: به اعتقاد بنده این ادعای امریکایی ها برای هیچ کس قابل باور نخواهد بود.



روحانی همچنین در خصوص استراتژی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس نهم و در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند اصلاح طلبان قصد تحریم انتخابات را داشته و برخی دیگر نیز بر این باورند اگر اصلاح طلبان در انتخابات حضور پیدا نکنند به نوعی مرگ سیاسی این جریان به حساب می آید گفت: من از برنامه اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات خبری ندارم.



وی درادامه تاکید کرد: انتخابات برای کل ملت ایران است و همه ما باید برای برگزاری انتخاباتی پر شور در انتخابات شرکت کنیم.



به گزارش مهر، آمریکا اخیرا در بیانیه ای رسما از راه اندازی یک سایت با نام "سفارت مجازی برای ایرانیان"خبر داد. بنابر ادعای امریکا این کار با هدف از بین بردن شکاف موجود میان ایرانیان و آمریکایی ها راه اندازی شده است.



این خبر واکنشهایی را نیز به دنبال داشت، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاسیس سفارت مجازی در ایران اعتراف امریکا به اشتباه بزرگ قطع روابط دانست و حشمت الله فلاحت رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با تأکید بر اینکه آمریکایی ها همواره به دنبال کسب اطلاعات مربوط به ایران بوده اند، گفت: این کشور از مدتها قبل از هر مسیری برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده است و معتقدم تأسیس سفارتخانه مجازی در ایران نوعی اعلام عمومی برای جذب جاسوس توسط آمریکا است.