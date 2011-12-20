ماهیانه 97 میلیون تومان کمک های مردمی جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر موسی ‌نژاد در گردهمایی مسئولان و رابطان توسعه مشارکت ‌های مردمی استان کردستان که در اردوگاه امام علی (ع) سنندج برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 58 هزار صندوق صدقه بزرگ و کوچک در سطح استان وجود دارد که ماهیانه 97 میلیون تومان کمک ‌های نقدی مردم از طریق آنها جمع ‌آوری می‌ شود.

وی افزود: تلاش در راستای توسعه بیش از پیش مشارکت‌ های مردمی از اولویت‌ های بسیار مهم این نهاد مقدس در دهه چهارم انقلاب است که به صورت ویِژه دنبال می‌ شود.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان به پرداخت زکات از سوی مردم این استان اشاره کرد و ادامه داد: بحث زکات که از سال 84 با یه میلیون و 400 هزار ریال در استان آغاز شده بود امروز با تلاش فعالان این عرصه و تقویت این فرهنگ ارزشی در جامعه به بیش از هفت میلیارد ریال رسیده است.

موسی نژاد با بیان اینکه استان کردستان بر اساس برنامه‌ های انجام شده جزو استان ‌های برتر کشور در زمینه جمع آوری زکات است، گفت: کردستان بعد از استان خوزستان در بحث جمع آوری زکات رتبه برتر کشور را دارد.

وی همچنین از کسب رتبه نخست استان در بحث توسعه مشارکت‌ های مردمی در سطح کشور خبر داد و افزود: در بحث جمع‌ آوری زکات فطریه نیز برای نخستین بار در استان بیش از یک میلیارد تومان جمع ‌آوری شد.

موسی ‌نژاد با بیان اینکه در سند چشم ‌انداز 20 ساله این نهاد مقدس شش ویژگی مهم مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: سه ویژگی از آن مربوط به حوزه مشارکت‌ ها است که این نشان از اهمیت این حوزه در این نهاد مقدس دارد.

وی یادآور شد: با توجه با نامگذاری سال ‌جاری با عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین شعار امسال امداد با عنوان سال همت، سلامت و توانمندی اقدامات و برنامه ‌های بسیار مهمی در راستای تحقق این شعار در حال انجام است.

موسی نژاد آموزش و ارتقای سطح توانمندی نیروها و فعالان این عرصه را جزو اولویت‌ های کمیته امداد قرار دارد گفت: در این راستا دوره‌ های مختلف آموزشی نیز در کشور و استان برگزار شده و چند دوره دیگر نیز در آینده برگزار می‌ شود.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان در پایان افزود: خوشبختانه در طول سال‌ های اخیر به خاطر تلاش‌ های انجام شده در سطح استان در بحث مشارکت‌ های مردمی، فعالیت‌ های کمیته امداد امام (ره) از جایگاه بسیار خوبی برخوردار شده است.