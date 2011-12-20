راه اندازی صندوق های دیجیتالی در رفع محرومیت زدایی موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی مرادیانی در گردهمایی مسئولان و رابطان توسعه مشارکت ‌های مردمی استان کردستان که در اردوگاه امام علی (ع) سنندج برگزار شد، خواستار همکاری و تعامل ارگان ها و ادارات مختلف به منظور اجرای کامل و بی‌ نقص این طرح شد.

وی افزود: جمع ‌‌آوری کمک ‌های مردمی از طریق این صندوق‌ ها در مدیریت بیش از پیش کمک‌ ها و صدقات مردمی نقش دارد و زمینه را برای جمع آوری هر چه بهتر این کمک ها فراهم می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به کسب رتبه دوم استان در بحث جمع ‌آوری زکات در سال گذشته اظهار داشت: زکات جزو ارکان اصلی دین اسلام است و احیاء و توسعه آن در جوامع اسلامی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

مرادیانی اعتماد سازی در بحث جمع آوری زکات را ضروری دانست و ادامه داد: خوشبختانه با وجود استقبال بسیار خوب مردم متدین استان کردستان در بحث پرداخت زکات می‌ توان با مدیرت صحیح آن در راستای رفع نیاز نیازمندان گام‌ های اساسی برداشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تعامل و همکاری بیش از پیش مردم با نهاد مقدس کمیته امداد (ره) شد و گفت: به منظور توسعه بیش از پیش مشارکت های مردمی در برنامه ‌های این نهاد مقدس مراکز و نهادهای فرهنگی باید با برنامه ‌ریزی ‌های دقیق وارد عمل شوند.