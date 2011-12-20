درصد تقلب در انتخابات کرج صفر است

علی اکبر زارعی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مردم مجری اصلی این انتخابات هستند، اظهار داشت: نظام انتخاباتی ما مردمی ترین و سالم ترین انتخابات دنیا است و اجرای آن به صورت شیشه ای است یعنی تقلب در آن صفر است.



وی با بیان اینکه دشمنان نظام به دنبال ترویج فضای یاس و ناامیدی در بین مردم ایران هستند، ابراز داشت: در این دور از انتخابات مجلس با کمک اصحاب رسانه فضای شور انگیزی را ایجاد خواهیم کرد.



مدیر کل سیاسی انتخابات استانداری البرز با تاکید بر اینکه باید از شعارها پرهیز و بیشتر عمل کنیم، ابراز داشت: هر فردی از عهده مدیریت و اجرای انتخابات بر می آید اما باید ظرافت های اینکار را به خوبی اجرا کرد.



زارعی نژاد گفت: رویکرد استانی ما در 6 ماه دوم سال بحث انتخابات است که استان البرز رویکرد خود را از ابتدا سال تا کنون برگزاری انتخابات سالم قرار داده است.



مشکلات انتخابات دوره قبل البرز بررسی شد



وی با اشاره به اینکه استان البرز تازه تاسیس و نو پا است، اضافه کرد:‌ برآوردی از فضای سیاسی و اجتماعی کشور و استان را برای خود ترسیم کردیم و آغاز فعالیت های انتخاباتی از تاریخ 3 خرداد ماه سال جاری زده شد که در درجه نخست مشکلات انتخابات دوره قبل رصد و آسیب شناسی شد و کارگروه ویژه ای برای این مشکلات تشکیل شد.



مدیر کل سیاسی انتخابات استانداری البرز ادامه داد: وضعیت سخت افزاری و فنی استان البرز برای انتخابات بسیار مناسب است و در طول چهار ماه گذشته زیرساخت های این امر به خوبی اجرایی شده است و هم اکنون کمترین مشکل را در این زمینه داریم.



وی افزود: ایجاد فضای وحدت، رصد فضای سیاسی انتخابات و برآورد دقیق از اخبار،‌ فراهم ساختن زیر ساخت ها و تعامل با شهرستان ها و ستاد انتخابات کشور از جمله اهداف و رویکرد ما در این دور از انتخابات است.



وی اظهار داشت: حرکت در مسیر قانون، شفاف سازی و ایجاد اعتماد در بین مردم، بستر سازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات و عدالت گستری به عنوان استراتژی اصلی ما است.



مدیر کل سیاسی انتخابات استانداری البرز ابراز داشت:‌ با توجه به اینکه استان البرز با تهران همجوار است کانون توجه احزاب سیاسی این استان بسیار زیاد است بنابراین این دور از انتخابات اولین تجربه استان البرز است و فضای انتخاباتی در این استان تبلور بیشتری پیدا خواهد کرد.



