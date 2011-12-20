انتخابات ایران سالم ترین انتخابات در میان کشورهای جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفرعلی احیا شامگاه دوشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان قروه افزود: جریان انتخابات بر خلاف تبلیغات دشمنان در کشورمان همواره از سلامت برخوردار بوده است و با کمترین حاشیه ها برگزار می شود.

وی در ادامه با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات آتی، آرای مردم را امانتی در نزد مجریان انتخاباتی اعلام کرد و اظهار داشت: مسئولان ادارات و سازمانها نباید از امکانات و تجهیزات دولتی به نفع یا علیه فرد خاصی استفاده کنند و سلایق شخصی نیز در مراحل مختلف این رویداد مهم نباید دخالت داده شود.

امام جمعه شهر قروه بر الگوگیری از نبی مکرم اسلام (ص) به عنوان اسوه حسنه جهان اسلام تاکید کرد و ادامه داد: مهمترین ویژگی شخصیتی آن حضرت امانتداری بود و این ویژگی ارزشمند در مورد مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه دست اندرکاران انتخابات باید نمود بیشتری پیدا کند.

حجت الاسلام احیا هر رای را در تعیین سرنوشت کشور بسیار تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: به واسطه همین آرای ارزشمند و در سایه رهبری های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی کشور از بحران فتنه 88 با سرافرازی عبور کرد و دشمنان را یک بار دیگر بر خاک ذلت نشاند.

داوطلبان مجلس شورای اسلامی باید شایستگی نمایندگی ملت ایران را داشته باشند

امام جمعه اهل سنت شهر قروه نیز در این جلسه با تاکید بر تقویت مشارکت عمومی برای حضور در انتخابات گفت: باید از میان داوطلبان مجلس شورای اسلامی کسانی انتخاب و به صحن قانونگذاری راه یابند که در تمامی ابعاد شایستگی نمایندگی ملت بزرگ ایران را داشته باشند.

ماموستا یدالله محمدی با بیان اینکه نمایندگی مردم امانت بزرگی است که به فرد واگذار می شود، اظهار داشت: مهمترین وظیفه نمایندگان مردم دفاع از اسلام، جمهوری اسلامی و حقوق مردم است.

وی ادامه داد: نباید با پرداختن به مسائل واهی همچون برخی مباحث قومی و مذهبی حزب و جریان گرایانه، وظیفه خود را به خوبی ایفا نکرد.