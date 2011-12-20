پاسخ به بسیاری از پرسشهای بنیادین جهان از دانش بشری خارج است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "پرسشهای بزرگ" در حوزه کیهان و ستاره شناسی اثر استوارت کلارک از سوی انتشارات کوئر کوس منتشر شد.

در این اثر به بررسی بیست پرسش اساسی و مطرح در علوم و فلسفه پرداخته شده است، این پرسشها، مشتمل بر پرسشهایی هستند که ذهن بشر را مشغول خود ساخته‌اند. متفکران برجسته تاریخ به این پرسشها در طول تاریخ اندیشه پاسخ داده‌اند که در این اثر منعکس شده اند.

دکتر استوارت کلارک ستاره شناس و عضو انجمن سلطنتی نجوم انگلستان در مورد پرسشهای مهم و حیاتی بشر به خبرنگار مهر گفت: یکی از پرسشهای مهم برای بشر گستره و حدود گیتی است. اینکه گستره گیتی و هستی تا چه میزان است از پرسشهایی بوده که ذهن بشر را به خود مشغول ساخته است. بیان تصویری که از این گستره در ذهن من وجود دارد سخت و دشوار است.

مؤلف کتاب "پرسشهای بزرگ" در ادامه تصریح کرد: در واقع اگر نگاهی به کمیات فیزیکی و فاصله بین ستارگان بیندازیم در می‌یابیم که تخمین بزرگی هستی و گیتی و اینکه گستره این کهکشانها تا کجاست بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

وی یادآور شد: یکی از عجیب‌ترین مسائل در نجوم سیاهچاله‌ها هستند که عجیب ترین مکانها و فضاها در عالم به شمار می‌روند، در مورد این سیاهچاله‌ها چیزهای زیادی نمی‌دانیم. نظریه نسبیت عام اینشتین نیز در این قلمرو اعتباری ندارد از اینرو دانش ما در مورد آن ناچیز است.

کلارک تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل عجیبی که بشر با آن مواجه بوده مسئله سفر در فضا است. این پرسش مطرح است که به چه میزانی می‌توان در فضا مسافرت کرد. پاسخ به این سؤال نیز غیر ممکن است، فضا مملو از خطرات و مشکلات خاص خود است.

کلارک در پایان یادآور شد: در مورد هستی، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که پاسخ به بسیاری از پرسشهای بنیادین بشر از حیطه دانش بشری خارج است، جهان پیوسته در حال تغییر است .