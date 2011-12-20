نفت مسجدسلیمان قهرمان نیم فصل لیگ برتر گلف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم گلف نفت مسجدسلیمان که لقب پرافتخار ترین تیم گلف کشور را یدک می کشد و از بازیکنان ملی پوش و ارزشمندی بهره می برد با کسب چهار پیروزی قاطعانه قهرمانی نیم فصل لیگ برتر را جشن گرفت.

گلف بازان تیم نفت مسجدسلیمان که سالهاست با مربیگری علی جمعه قلی زاده، قهرمان و رکورد دار اسبق ایران و آسیا و سرپرستی ابوذر شجاعی برجویی در رقابتهای لیگ برترکشور حضور داشته و قهرمانیهای فراوانی را کسب کرده اند امسال هم بخت نخست قهرمانی لیگ برتر گلف به شمار می روند.



تیم گلف نفت مسجدسلیمان که به همراه تیمهای هیئت گلف هندیجان، سورتمه اهواز، هیئت گلف لرستان، پالایش و پخش آبادان در گروه یک مسابقات قرار دارند با کسب چهار پیروزی و 12 امتیاز صدرنشین گروه یک لیگ شدند و با توجه به 12 دوره قهرمانی و یک دوره نائب قهرمانی آنان در مسابقات لیگ پیش بینی می شود امسال هم گلف بازان مسجدسلیمانی به جام قهرمانی بوسه بزنند.



ورزش گلف یکی از ورزشهایی است که همزمان با فوران نفت در نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجدسلیمان و ورود کارشناسان خارجی به این منطقه از مسجدسلیمان به سایر نقاط کشور شناسانده شد و در یکصد سال گذشته همواره گلف بازان مسجدسلیمانی پای ثابت تیم ملی بوده و عناوین ارزشمندی را برای کشور در رقابتهای آسیایی و جهانی به ارمغان آورده اند.