راه اندازی دوره های جدید دکتری پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در جلسه 202 خود در تاریخ 27 آذرماه با تفویض اختیار به کمیته چهار نفره راه اندازی دوره های جدید دکتری تخصصی پژوهشی را مورد تایید قرار داد.

با توجه به رای صادره در ششمین جلسه 10 آذرماه 90 دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) در مرکز تحقیقات پرفشاری خون با ظرفیت پذیرش 2 دانشجو و دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) در مرکز تحقیقات محیط زیست با ظرفیت پذیرش 2 دانشجو راه اندازی شد.

همچنین در این جلسه با افزایش ظرفیت پذیرش به تعداد 2 دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) در مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری موافقت بعمل آمد.