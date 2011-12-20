اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر،سه کشتی گیر آزاد کار کردستانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

"سینا رحیم زاده" و "مهدی بی نیاز" در وزنهای 69 و 49 کیلوگرم در رده سنی نوجوانان و "دیاکو حبیبی" در وزن 84 کیلو گرم رده سنی جوانان کشتی گیرانی هستند که در رقابتهای کشوری عناوین مختلفی را کسب کرده و به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شده اند.

اردوی تیم های ملی کشتی آزاد در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

تیم های والیبال سنندج و بیجار در هفته چهارم لگی استان به پیروزی رسیدند

در هفته چهارم مسابقات لیگ والیبال استان، سنندج میزبان تیم کامیاران بود که تیم والیبال سنندج در این بازی توانست سه بر یک به پیروزی برسد.

در ادامه نیز دو تیم هیئت والیبال بیجار و قروه به مصاف هم رفتند که تیم بیجار توانست سه بر دو بر حریف خود غلبه کند.

کاراته بانوان کردستان در جایگاه سوم لیگ دسته یک کشور قرار گرفت

هفته پایانی دور رفت لیگ دسته یک کاراته بانوان که در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران برگزار شد با برتری تیم مناطق نفت خیز جنوب به کار خود خاتمه داد.

نیم فصل دور رفت لیگ دسته یک کاراته بانوان گروه (ب) با حضور هفت تیم و 26 داور برگزار شد که در نهایت با قهرمانی تیم مناطق نفت خیز جنوب با 18 امتیاز تیمی و 123 امتیاز انفرادی به پایان رسید.

تیم هئیت کاراته گیلان با سه امتیاز تیمی کمتر در رده دوم جدول رقابتها ایستاد و تیم هئیت کاراته کردستان با 12 امتیاز تیمی و 82 امتیاز انفرادی به مقام سومی نیم فصل بسنده کرد.