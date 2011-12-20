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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

ناصری خبر داد:

هیئت پزشکی ورزشی گلستان با 80 پزشک قرارداد بست

هیئت پزشکی ورزشی گلستان با 80 پزشک قرارداد بست

گرگان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس بانوان هیئت پزشکی ورزشی گلستان از انعقاد قرارداد همکاری خدمات پزشکی با بیش از 80 پزشک در سطح استان خبر داد.

حمیده ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این قراردادها در راستای ارائه خدمات مطلوب پزشکی به ورزشکاران استان منعقد شده است.

وی اظهار داشت: در این زمینه با بیش از 80 پزشک متخصص و فوق تخصص در زمینه های مختلف علوم پزشکی از جمله ارتوپدی، قلب، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی و گوارش قرارداد بسته شد.

ناصری بیان داشت: همچنین در زمینه آزمایشات پزشکی با یکی از آزمایشگاههای تشخیص پزشکی گرگان نیز قرارداد همکاری منعقد شد.
 
آیت اللهی رئیس هیئت پزشکی ورزشی گلستان نیز از عقد قرارداد همکاری بین هیئت پزشکی ورزشی استان گلستان بابیمارستان حکیم جرجانی گرگان خبر داد.
 
به گزارش مهر، از این پس ورزشکاران مصدوم استان برای پذیرش و درمان به این بیمارستان معرفی می شوند.
 
پیش از این نیز هیئت پزشکی ورزشی گلستان با مرکز درمانی جراحی کاپری و بیمارستان دکترموسوی گرگان قرارداد همکاری منعقد کرده بود.
کد مطلب 1488480

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