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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

کم‌خونی بیماران در هوای آلوده تشدید می شود

کم‌خونی بیماران در هوای آلوده تشدید می شود

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: افرادی که به کم‌خونی مبتلا هستند، بیشتر در معرض تضعیف سیستم ایمنی بدن قرار دارند و آلودگی هوا به آنها آسیب بیشتری می‌رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید ضیاءالدین مظهری گفت: آلودگی هوا به کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و بیماران ریوی آسیب می‌رساند و تغذیه صحیح می‌تواند از عوارض آلودگی هوا در بدن جلوگیری کند، همچنین تغذیه صحیح، متعادل و کافی سیستم ایمنی بدن را قوی‌تر می‌کند.

این متخصص تغذیه یادآور شد: افرادی که به کم‌خونی مبتلا هستند بیشتر در معرض تضعیف سیستم ایمنی بدن قرار دارند به همین دلیل مصرف مواد غذایی که موجب افزایش سیستم ایمنی بدن می‌شود، می‌تواند اهمیت داشته باشد.
 
مظهری خاطر نشان کرد:‌ مصرف موادغذایی حاوی ویتامین C بدن را تقویت می‌کند همچنین مصرف شیر می‌تواند رادیکال‌های موجود در هوای آلوده را خنثی ‌‌کند.
 
این عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: مواد حاوی آنتی اکسیدان از جمله به سلول‌های بدن پیشگیری می‌کند و مواد غذایی مانند میوه‌ها و سبزی‌ها برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید است.
کد مطلب 1488482

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