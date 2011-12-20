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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

دانشگاه اعلام کرد:

تقویم زمانی برگزاری 12 آزمون پایان پودمان دانشگاه علمی کاربردی

تقویم زمانی برگزاری 12 آزمون پایان پودمان دانشگاه علمی کاربردی

زمان برگزاری 12 آزمون پایان پودمان دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیر حضوری مدیریت خانواده اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه پیش بینی شده، آزمون پایان پودمان پرورش گلهای زینتی در خانه صبح اول دی ماه، حقوق خانواده عصر اول دی ماه ، کاربری کامپیوتر صبح 2 دی ماه، دکوراسیون و تزئینات خانه عصر 2 دی ماه، دروس عمومی صبح 8 دی ماه، مدیریت اقتصاد و برنامه ریزی عصر 8 دی ماه، مشاوره خانواده صبح 9 دی ماه و کاربرد اصول و نگهداری لوازم خانگی عصر 9 دی ماه برگزار می شود.

همچنین آزمون پایان پودمان آشپزی و سفره آرایی صبح 15 دی ماه، آداب معاشرت و همسرداری عصر 15 دی ماه، روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان صبح 16 دی ماه و جمعیت، بهداشت و فوریتهای پزشکی عصر 16 دی ماه برگزار می شود.

دانشجویان دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده باید جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بصورت اینترنتی به پایگاه الکترونیکی http://dlearning.uast.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1488483

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