ستاد مردمی بزرگداشت حماسه 9 دی در طرقبه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ایزدی امام جمعه طرقبه صبح سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: روزهایی که نصرتی شامل دین و مسلمان ‌ها می‌شود و شکستی شامل حال دشمنان اسلام آن روز یوم‌الله است و باید گرامی داشته شود.

رئیس ستاد مردمی 9 دی طرقبه با اشاره به فرمایشات رهبر کبیر انقلاب به مناسبت برخی از ایام سال گفت: امام خمینی (ره) 15 خرداد را یوم‌الله و سر آغاز حرکت اسلامی دانستند و به روزهای دیگری همچون 22 بهمن، 13 آبان و روز قدس به ‌عنوان ایام‌الله نیز اشاره کرده‌اند.

وی تصریح کرد: آخرین یوم‌الله که در تاریخ انقلاب ما رخ داد و شکل گرفت حادثه بسیار مهم در سال 88 بود و حادثه‌ای که می‌رفت انقلاب ما را تحت تأثیر و برای همیشه نابود کند.

امام‌جمعه طرقبه گفت: روز 9 دی روزی بود که به تعبیر قرآن، روز مأیوس شدن دشمن و این نا امیدی دشمن و دلشاد شدن نیروهای انقلاب اسلامی در سراسر جهان برای ما یوم‌الله است.

وی افزود: سال گذشته نیز برای اولین سال پس از حادثه عظیم و با شکوه 9 دی، ما در سطح شهر طرقبه برنامه‌های متنوع و بسیار خوبی در زمینه‌های فرهنگی، ورزشی و سیاسی داشتیم که امیدواریم امسال نیز برنامه‌های پیشنهادی را با کیفیت مناسب در این شهر برگزار کنیم.

ایزدی اعنوان کرد: با توجه به نیازی که احساس می‌شود و انتخاباتی که در پیش ‌رو داریم و همچنین دشمنان از هم ‌اکنون نیروهای خود را آماده‌ باش داده و سفارتخانه‌های خود را تقویت کرده‌اند، هوشیاری، بصیرت، بینایی و حضور مردم در مقابله با این تهاجم دشمن بسیار موثر است.