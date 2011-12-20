هویت شهر کرج تثبیت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کوشکی در این نشست که شامگاه دوشنبه در اداره کل ارشاد استان البرز در کرج برگزار شد، ضمن تبیین فرهنگ در خصوص هویت شهرفرهنگ کلانشهر کرج و موانع موجود برای کار در عرصه فرهنگ این شهر بیان کرد: کرج قدمت هویتی ندارد و میان سطوح مختلف افراد اختلافات زیادی وجود دارد.



وی افزود: کرج همواره در حومه جزو مناطق حاشیه ای قرار داشته و هم اکنون نیز با وجود نام گرفتن استان البرز از هویتی به تهران وابسته است.



این فعال عرصه فرهنگی که در دانشگاه های معتبر تهران نیز به تدریس و پژوهش در علوم مرتبط با فرهنگ شناخته شده است ضمن مهم ارزیابی کردن وجود فرهنگ بیان کرد: در اغلب استانهای کوچک به دلیل قومیت ها شناخت افراد نسبت به ریشه و اصل خانوادگی، بیشتر اوقات شاهد کمترین میزان ناهنجاری های اجتماعی هستیم.



وی با بیان اینکه در شهر یزد یک زندانی بومی هم وجود ندارد افزود: به دلیل احساس هویت غلیظ و بومی همچنین شناخت افراد نسبت به یکدیگر شاهد کمترین جرایم و بی هویتی فرهنگی هستیم.



دکتر کوشکی در مقایسه میان برخی مناطق کشور بیان کرد: در نقاطی که مانند این شهر هویت بومی حاکم باشد فعالیت های فرهنگی و فرهنگ سازی محیط مطلوبی بر رشد و بالندگی فرهنگ است و عموماً نیز جوابگو خواهد بود؛ د رصورتی که در مناطق و شهرهایی مانند کرج، هشتگرد و... که به تازگی شکل گرفته اند این آمادگی برای فرهنگ سازی وجود ندارد.



وی از شهر کرج به عنوان ملغمه ای مخلوط و بدون انسجام یاد کرد و گفت: از آنجا که نظم خاصی میان ترکیب افراد در این شهر وجود ندارد و بیشتر ضرورت های معیشتی، شغلی و... فرهنگ های مختلف را در این کلانشهر در کنار یکدیگر قرارداده است؛ لذا شاهد ترکیبی نامتجانس هستیم که بیش از پیش به خلاءهای حاکم در این شهر دامن می زند.



کرج، رکورد دار فرقه های انحرافی است



کوشکی هویت دینی را نیز نقش تعیین کننده در این شهر دانست و گفت: عدم ریشه ها و باورهای عمیق دینی مذهبی منجر شده است تا شهر کرج به کانون رکوردداران فرقه های مختلف تبدیل شود.



این پژوهشگر در ادامه وجود شخصیت های مرجع را به عنوان افراد دارای قدرت ایجاد انسجام و هماهنگی دانست و گفت : وجود شخصیت های مرجع به عنوان هادی و راهنما در حوزه های مختلف فکری ، فرهنگی و.. می شود و می تواند بسیاری از خلاء ها را پوشش دهد اما در شهر کرج این امر معضلی جدی است.



هویت یابی بجای ساخت هویت های سفارشی



دکتر کوشکی در ارائه راهکارهایی برای ایجاد هماهنگی بین فرهنگ های مختلف در شهر کرج؛ ساخت هویت های سفارشی را در فرهنگ سازی ساکنان کلانشهر کرج بی تأثیر دانست و گفت : مسئولانی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند باید به کشف هویت های فراموش شده این شهر بپردازند و قهرمان ها و اسطوره های این شهر را که در تاریخ این شهر به دست فراموشی سپرده شده اند مجدد احیا کرده و به همگان بشناسانند؛دراین راستا اقدامات کلیشه ای و ساخت هویت های سفارشی بی نتیجه خواهد بود.



وی حضور هنرمندان ناشناخته ، مبتکران ، مخترعان ، فعالان علمی و فرهنگی رادر شهر کرج غنیمتی دانست که می شود از آن برای پرکردن بخشی از خلاء حاکم در حوزه فرهنگ این شهر از آن بهره جست.



انجمن های شعری بی محتوا بستر رشد عرفانهای کاذب است



این محقق تشکیل انجمن های شعری که فاقد هرگونه محتوا و ریشه هستند را بستر مناسبی برای رشد ناهنجاری ها دانست وگفت: باید سعی در این انجمن ها بیشتر به محتوا توجه شود چون در غیر این صورت بستر را برای عرفان های کاذب فراهم می کنیم.

