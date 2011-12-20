ناپدیدشدن تنها شاهد جنایت آل سعود/ حبس "عادل حسن" در مکانی نامعلوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العوامیه، نیروهای امنیتی آل سعود از یک ماه پیش "عادل حسن آل ناجی" تنها شاهد شهادت "ناصر المحیشی" جوان عربستانی را بازداشت کرده و خانواده وی از آن زمان تاکنون هیچ خبری از وی ندارند.

بر این اساس، خانواده آل ناجی اخیرا به مقامات دولتی در منطقه الشویکه (شرق عربستان) مراجعه کرده و خواستار ارائه اطلاعاتی درباره سرنوشت وی شده اند.

این تقاضا با پاسخ منفی مقامات سعودی روبرو شده است و آنها به خانواده آل ناجی اعلام کرده اند که اطلاعی در این باره ندارند. خانواده این جوان عربستانی معتقدند که نیروهای امنیتی وی را در روز شهادت ناصر المحیشی بازداشت کرده اند و در مکان نامعلومی زندانی کرده اند.



ناصر المحیشی - عادل حسن آل ناجی

منابع آگاه تاکید دارند: عادل حسن آل ناجی تنها شاهد شهادت المحیشی که از جزیئات کامل نحوه شهادت وی مطلع است. بر این اساس، وی تنها کسی است که قاتل المحیشی را از نظر چهره و نام (با توجه به اینکه نام نیروی امنیتی سعود روی یونیفرم وی قرار داشته) مطلع است.

بنابراین گزارش، المحیشی در برابر دیدگان آل ناجی به شهادت رسید و وی شاهد بوده که چگونه نیروی امنیتی سعودی از فاصله نزیدیک المحیشی را هدف گلوله قرار داده است.

در تحولی دیگر از عربستان به گزارش پایگاه خبری الراصد، "هاشم سلمان" از عالمان دینی شیعیان در منطقه الاحساء (شرق عربستان) با انتقاد از مقامات سعودی، از آنان خواست اجازه انتشار کتابهای دینی شیعیان در کشور را بدهند .

خاطر نشان می شود در جریان تظاهرات اخیر در شرق عربستان برای نخستین بار از آغاز اعتراضات چهار جوان سعودی به نامهای "آل قریرص" 26 ساله از شهرک العوامیه، "منیب آل عدنان" 20 ساله از شهرک الشویکه، "ناصر المحیشی" 19 ساله و "علی الفلفل" 24 ساله به دست نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند. منطقه شرقیه از مناطق نفت خیز عربستان است که شیعیان سعودی در آن حضور جدی دارند. شیعیان در مجموع 10 درصد از جمعیت 26 میلیونی عربستان را شامل می شوند که در آغاز اعتراضات تظاهرات هایی در حمایت از مردم بحرین انجام دادند.