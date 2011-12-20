همایش حجاب و عفاف ورزشی در بوشهر بر گزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه سیف زاده صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این همایش در شش دی ماه با حضور مربیان، ورزشکاران ، روسای هیئتهای ورزش استان در سالن آمفی تئاتر شهدای خلیج فارس بوشهر برگزار می شود .

وی با بیان اینکه مسئولان ورزش بانوان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان نیز در این همایش حضور خواهند داشت، اضافه کرد: این همایش با همکاری معاونت ورزش بانوان اداره کل استان بر گزار می شود .

معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با بیان اینکه هم اکنون 10 هزار بانوی ورزشکار سازمان یافته در استان بوشهر مشغول به ورزش هستند، گفت: این ورزشکاران در 36 هیئت استان عضویت دارند.

وی فعال ترین و پرمدال آورترین ورزش بانوان استان را قایقرانی، دو و میدانی، اسکیت، شطرنج، بدمینتون ، پینگ پنگ، هندبال، کاراته، کونگ فو، تیراندازی با کمان، ژیمناستیک ، دوچرخه سواری و تکواندو عنوان کرد و افزود: ورزشکاران بانوی بوشهری در نیمه نخست امسال بیش از 50 مدال کشوری و آسیایی کسب کرده اند .

سیف زاده یادآورد شد: هم اینک 9سالن ورزشی ویژه بانوان در استان بوشهر وجود دارد که با بهره برداری از دیگر سالنها مشکل فضای ورزشی بانوان تا حدودی رفع خواهد شد.